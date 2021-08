Collage viral de Dragon Ball Z muestra la evolución de Gohan

Gohan ha recorrido un largo camino desde que fue presentado por primera vez en el primer episodio de Dragon Ball Z. Siendo el primer hijo de Goku y Milk, se ha transformado de ser un niño asustado a uno de los miembros más fuertes de los Guerreros Z.

En esta ociasión, La Verdad Noticias te comparte que un fanático de la franquicia de Akira Toriyama compiló varias imágenes que siguen al Saiyajn híbrido desde la infancia hasta la edad adulta. ¡Un collage que sin duda te encantará!

Gohan no ha jugado un papel importante en el último arco del manga de Dragon Ball Super, Granola The Survivor Arc, mismo que puedes leer en MANGA Plus. Sin embargo, el próximo largometraje de la franquicia parece insinuar su participación en el anime.

Evolución de Gohan en Dragon Ball Z

Evolución de Gohan en la era DBZ (Foto: Reddit)

El usuario de Reddit, Vadar Wolf, compartió esta compilación de imágenes de Gohan, documentando su primera y última aparición cuando terminó el anime de Dragon Ball Z. El fan compartió la adquisición de transformaciones de Gohan como Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, su Mystic Power-Up y más de sus mejores momentos en DBZ.

La última vez que vimos a Gohan en las páginas de Dragon Ball Super, el hijo de Goku estaba ayudando a luchar contra la amenaza conocida como Moro, un hechicero intergaláctico que tenía la capacidad de absorber energía de sus oponentes e incluso planetas enteros.

Si bien Gohan finalmente no pudo derrotar a Moro, pudo mostrar algunas nuevas técnicas asombrosas de equipo junto a Piccolo, quien ha actuado como su padre a lo largo de los años de la historia de Dragon Ball desde que los dos se conocieron luego de la derrota de Raditz en la primera historia de DBZ.

Dragon Ball Super le ha dado a Gohan un gran viaje, originalmente ingresando a la refriega después de la resurrección de Freezer y dándose cuenta de que necesitaba aumentar su poder para salvar el planeta y su familia en el futuro.

Entrenando con Piccolo para prepararse para el Torneo de Poder, Gohan pudo recuperar su "Forma Definitiva", que aprendió durante la Saga de Majin Buu y demostró ser un miembro digno del equipo del Universo 7.

¿Gohan estará en Dragon Ball Super: Super Hero?

Pan y Piccolo están confirmados para Dragon Ball Super: Super Hero

Gohan aún no se ha revelado para ser parte de la película programada para el año 2022, aunque Piccolo y Pan han aparecido en la preparación de la próxima película de la franquicia. De igual forma, Dragon Ball Super: Super Hero revela detalles sobre la casa de Piccolo y otros personajes. ¿Qué momento recuerdas más de Gohan en Dragon Ball Z?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!