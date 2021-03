Colaboración de Kimetsu no Yaiba y McDonald's lucha contra reventas masivas

Kimetsu no Yaiba es una de las franquicias más lucrativas que existen en estos días y no muestra signos de desaceleración. Con una segunda temporada en proceso, Tanjiro y sus amigos están viviendo una vida lujosa entre la realeza del anime.

Ahora, Demon Slayer está recibiendo un tributo especial de la gente de McDonald's gracias a una campaña de juguetes, pero ha obligado a la cadena de comida rápida a establecer algunas reglas nuevas.

Después de todo, todos quieren reunirse con Tanjiro, y los revendedores no tienen miedo de apuntar a los Happy Meals (Cajita Feliz) si es necesario. Es por eso que McDonald's ha presentado nuevas medidas para evitar las reventas masivas, pero no se sabe si la restricción funcionará o no.

Cajita Feliz Kimetsu no Yaiba y McDonald’s

As�� lucen los stickers de Demon Slayer - McDonald's

Según Anime News Network, McDonald's Japón ha introducido algunas nuevas contramedidas a la luz de los revendedores de Kimetsu no Yaiba. El problema surgió por primera vez cuando las pegatinas Happy Meal del anime aparecieron en el minorista en línea “Mercari” antes de que se hicieran públicas.

Esto llevó a los fanáticos a acusar a McDonald's de permitir que los trabajadores tuvieran acceso a los juguetes temprano, por lo que la cadena está tratando de cortar eso de raíz. Las nuevas medidas han pedido a las tiendas de comida rápida que coloquen carteles que eduquen a los fanáticos sobre los problemas con los juguetes revendidos.

El sitio web oficial de la cadena también ha dedicado una página al problema, y alienta a los fanáticos de Kimetsu no Yaiba a no participar en tal comportamiento. Pero con estos Happy Meals que ya se agotan en todo Japón, el mercado de segunda mano puede ser lo único al que los fanáticos pueden acceder.

Este tipo de problema está lejos de ser inusual, ya que las comidas para niños no son ajenas a las reventas. McDonald's vivió algo similar cuando lanzó su premio Pokémon. Los Happy Meals venían con tarjetas coleccionables destinadas a celebrar el 25 aniversario de Pokémon, pero los revendedores comenzaron a entregar los premios lo antes posible.

Por lo tanto, McDonald’s se vio obligado a emplear medidas en los Estados Unidos para combatir a estos revendedores, y ahora Kimetsu no Yaiba está atravesando exactamente los mismos problemas. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Tanjiro en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!