Código para desbloquear el Gengar de Ash en Pokémon Espada y Escudo

El anime Pokémon Journeys (Viajes Pokemón) está pasando por un arco importante en este momento, con Ash compitiendo en la Serie Mundial de Coronación. Es un torneo que enfrenta a campeones de todas las regiones, lo que lleva a una batalla final con el campeón de Galar, León.

Al momento de escribir en La Verdad Noticias, Ash está luchando en una batalla campal de 6 contra 6 contra la Campeona de Sinnoh, Cynthia. Por supuesto, Pokémon no sería Pokémon sin algunos buenos enlaces multimedia a la antigua.

Para celebrar este evento, los jugadores de Pokémon Espada y Escudo pueden obtener Pocket Monsters de Ash en sus equipos con un código especial. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber.

Código para desbloquear el Gengar de Ash

Foto: Gengar de Ash / Pokémon Espada y Escudo

Al igual que con los eventos especiales en línea de todos los juegos de Pokémon, los jugadores pueden obtener el Gengar de Ash usando el Sistema de regalos misteriosos. Todo lo que los jugadores deben hacer es conectar su interruptor a Internet, abrir la sección "Regalo misterioso" del menú principal, dirigirse a "Obtener un regalo misterioso" y luego presionar "Obtener con código/contraseña".

A partir de ahí, solo tienen que introducir este código: GENNGER0GE94

Los jugadores interesados deben actuar lo antes posible: Este código sólo funcionará hasta el 15 de septiembre de 2022. Pokémon Espada y Escudo ya está disponible para Nintendo Switch.

Te puede interesar: Arte viral de Pokémon imagina el diseño clásico de Ash en un nuevo estilo anime

Atributos del Pokémon Gengar de Ash

Foto: Pokémon Journeys

El Gengar de Ash es de Nivel 80, con una naturaleza traviesa y la habilidad "Cursed Body". Sus cuatro movimientos son Shadow Ball, Sludge Bomb, Dazzling Gleam y Will-o-Wisp. Es un conjunto de movimientos único: a excepción de la bola sombra, todos sus movimientos se aprenden a través de las MT de Pokémon. Sus otras estadísticas son las siguientes:

HP: 210

Ataque: 146

Ataque especial: 237

Defensa: 125

Defensa Especial: 134

Velocidad: 205

¿Vale la pena el Gengar de Ash?

Roserade de Cynthia se enfrenta a Gengar de Ash en el anime de Viajes Pokémon pic.twitter.com/j0nBwVCfW1 — PokéXperto �� (@pokexperto) September 2, 2022

Si bien este es un buen regalo, el juego Pokémon Espada y Escudo está al final de su ciclo de vida, y Pokemon Scarlet y Violet están a la vuelta de la esquina. Con eso en mente, ¿vale la pena pasar por este galimatías?

Para coleccionistas acérrimos y fanáticos del anime, no es una pregunta. Gengar ha sido un favorito de los fanáticos desde la Generación 1, y fue el segundo Pokémon nuevo en unirse al equipo de Ash en Pokémon Journeys.

Incluso si no se usa, es una novedad divertida de tener. Si bien actualmente se desconoce qué Pokémon no regresarán para Pokémon Scarlet y Violet , esta importancia relativa significa que Gengar y el resto del equipo de Ash probablemente harán el corte. Los jugadores deberían poder transferirlos de Sword and Shield al nuevo juego.

