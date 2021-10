Code Geass celebra su 15 aniversario con un nuevo visual

La serie de anime original de Sunrise, Code Geass (CG) debutó originalmente en Japón en 2006, y desde entonces ha generado una franquicia masiva que no solo ahora incluye esa entrada original de dos series, sino toneladas de episodios OVA, secuelas, spin-offs e incluso un canon completamente nuevo por tres películas y una secuela oficial.

Además de esto, Sunrise (mismo estudio de Gundam y Yashahime: The Princess Half-Demon) anunció previamente planes para regresar a la franquicia con una lista especial de 10 años de nuevos proyectos.

El anime de Lelouch celebró su décimo aniversario hace unos años con una nueva lista de proyectos especiales, y ahora inicia su 15 aniversario. Para conmemorar este nuevo hito, la franquicia debutó con una nueva imagen especial para Lelouch of the Rebellion. Puedes verlo a continuación desde la cuenta oficial de Twitter de la serie.

Celebran el 15 aniversario de Code Geass

Foto: @GEASSPROJECT - Twitter

Es probable que esto también esté lejos de ser la única nueva celebración de un aniversario tan importante para la franquicia, porque todavía se está desarrollando una nueva serie de anime. La publicación de Twitter recibió 15 mil me gusta y recuerda que Lelouch todavía mantiene su popularidad con los fanáticos.

Sunrise anunció a fines del año pasado que, como parte de su nuevo plan de diez años para la franquicia CG, lanzarán una nueva serie que tendrá lugar en la nueva continuidad establecida por los eventos de Fukkatsu no Lelouch.

Titulada Code Geass: Z of the Recapture, esta nueva serie aún no ha establecido una fecha o ventana de lanzamiento oficial desde su anuncio inicial. Sin embargo, se ha confirmado el personal de producción inicial para este nuevo proyecto, ya que Yoshimitsu Ohashi (AMNESIA) se ha establecido para dirigir la serie para Sunrise.

Noboru Kimura (Amagami SS +) escribirá los guiones de la nueva serie Z of the Recapture, Takahiro Kimura regresa de las entradas anteriores como diseñador de personajes (basado en los diseños de personajes originales de CLAMP), Astrays diseñará el mecha y el dúo creativo original detrás de la serie, Ichiro Okouchi y Goro Taniguchi, se les atribuye la historia.

Todavía no se ha mostrado mucho concreto de esta próxima serie, pero el 15 aniversario de la franquicia seguramente presenta una gran oportunidad para hacerlo, ¿no es así? ¡Cruza los dedos para que obtengamos algo pronto!

¿Cuántos tomos tiene Code Geass?

La serie original “Lelouch of the Rebellion” tiene un total de ocho tomos dibujados por Majiko y publicados en Japón entre el año 2006 y 2010 en la revista Asuka. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Code Geass en Netflix.

