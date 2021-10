Classroom of the Elite podría anunciar nuevo anime este mes

Classroom of the Elite (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e) confirmó realizar un “importante anuncio” en la revista Monthly Comic Alive. Esta edición se lanzará el próximo 27 de octubre en Japón, según informó el medio Kudasai.

Aunque no se dieron más detalles sobre el anuncio, se reveló que la franquicia “Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e” tendrá una portada en la edición de la revista y muchos fans esperan que sean detalles de su segunda temporada de anime. Esta información se dio a conocer en el sitio web de Monthly Comic Alive.

Acerca Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e

Visual de Classroom of the Elite via "Monthly Comic Alive"

La serie de novelas ligeras fue creada por Shougo Kinugasa y Shunsaku Tomose. Esta comenzó a publicarse en mayo de 2015 bajo el sello de MF Bunko J de la editorial Media Factory, según informó Kudasai el sábado 16 de octubre.

Se publicó un total de 14 volúmenes y luego se estrenó la secuela, Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e: 2-nensei-hen, en enero de 2020. De igual forma, se publicó el volumen 4 el pasado 25 de febrero en Japón.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte la sinopsis de la serie: “Por fuera, la Preparatoria Koudo Ikusei parece una utopía. Los estudiantes disfrutan de una gran libertad, y aún así están dentro de los mejores institutos de Japón”.

Kudasai continúa la descripción: “No obstante, la realidad está muy lejos de eso. Hay cuatro clases, desde la A a la D por orden de méritos, y solo las mejores reciben beneficios. Kiyotaka Ayanokouji es un estudiante de la clase D, a donde la escuela manda su peor basura”.

“Allí conoce a la poco sociable Suzune Horikita, quien está segura de que fue asignada allí por error, y desea escalar posiciones para llegar a la Clase A, y a la hermosa Kikyou Kushida, cuyo objetivo es hacer tantos amigos como sea posible”. La descripción finaliza con lo siguiente:

“Aunque la permanencia en la escuela es eterna, la permanencia en clases no lo es, y los estudiantes pueden utilizar cualquier método que crean conveniente para escalar posiciones…”. En otras noticias, te recomendamos leer nuestra guía completa de anime de otoño de 2021, para encontrar títulos similares a Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e.

¿Dónde puedo ver Classroom of the Elite?

Puedes ver el anime Classroom of the Elite en Crunchyroll. El programa estrenado en el año 2017, consiste de 12 episodios dirigidos por Seiji Kishi y Hiroyuki Hashimoto en los estudios Lerche. Aoi Akashiro se encargó de escribir los guiones, mientras que Funimation licenció el anime en los Estados Unidos. Los fanáticos esperan una segunda temporada, aún no confirmada.

