Classroom of the Elite anuncia su segunda temporada de anime

Classroom of the Elite (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e) ha estado desaparecido en acción por un tiempo, pero parece que el exitoso anime simplemente ha estado esperando su momento.

Después de todo, ha llegado un nuevo informe del equipo de Lerche, y parece que se está preparando una nueva temporada. La serie no ha terminado de ninguna manera, ¡así que es mejor que te prepares para su gran regreso!

La actualización llegó en Twitter cuando la página oficial del anime confirmó que la segunda temporada está en proceso. Esta será la primera adaptación de “Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e” desde que se abordó la serie de Shogo Kinugasa en 2017 con la primera temporada.

¿Cuándo sale Classroom of the Elite temporada 2?

Aún no tenemos fecha de estreno para la temporada 2. En este punto, los fanáticos saben muy poco sobre la continuación, pero se revelarán más detalles en marzo. Kadokawa está organizando una presentación en línea centrada en el anime que profundizará en los próximos proyectos como la temporada 2 de Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e.

Dos de las estrellas del anime, Shoya Chibaa y Yurika Kubo, están programadas para aparecer en la presentación de Kadokawa, por lo que los fanáticos querrán marcar el 6 de marzo en sus calendarios. En otras noticias, Black Summoner confirma adaptación de anime para abril de 2022.

¿Dónde se puede ver Classroom of Élite?

Foto: Crunchyroll / Lerche

Puedes ver el anime Classroom of the Elite en Crunchyroll. La serie debutó con Kinugasa en mayo de 2015. Comenzó como una serie de novelas ligeras, y Kadokawa IP ha vendido más de seis millones de copias.

La Verdad Noticias te recuerda que la primera temporada recibió críticas positivas de los fanáticos, aunque algunos se sorprendieron con los cambios que hizo en las primeras novelas.

Pero ahora, la segunda temporada tendrá la oportunidad de redimir el anime a los ojos de esos fanáticos. Para obtener más detalles sobre la serie, puedes encontrar su sinopsis oficial a continuación:

"Kiyotaka Ayanokoji acaba de inscribirse en la escuela secundaria superior Tokyo Koudo Ikusei, donde se dice que el 100% de los estudiantes van a la universidad o encuentran empleo. Pero termina en la Clase 1-D, que está llena de todos los niños problemáticos de la escuela”.

“Además, cada mes, la escuela otorga puntos a los estudiantes con un valor en efectivo de 100,000 yenes, y las clases emplean una política de laissez-faire en la que se permite hablar, dormir e incluso sabotear durante la clase”.

“Un mes después, Ayanokoji, Horikita, y los estudiantes de la Clase D aprenden la verdad del sistema vigente dentro de su escuela..." ¿Qué opinas de este gran anuncio? ¿Tienes fe en esta nueva temporada de Classroom of the Elite?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!