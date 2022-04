Classroom of the Elite II y otros animes llegan este verano a Crunchyroll

Crunchyroll es el lugar de referencia para el anime en estos días, y a medida que avanza la temporada de primavera, todos los ojos están puestos en el verano.

La próxima temporada promete lanzar algunos títulos de renombre una vez que julio llegue al tablero. Entonces, por supuesto, el servicio de streaming Crunchyroll ahora comparte algunas de las series que transmitirá simultáneamente, y Classroom of the Elite II está en la lista.

Visual oficial de Crunchyroll

La actualización llegó este fin de semana en Sakura-Con cuando Crunchyroll realizó un panel de la industria para fanáticos curiosos. Fue allí donde el servicio anunció programas como Harem in the Labyrinth of Another World, Classroom of the Elite II, y más se transmitirán para los usuarios este verano.

Para aquellos curiosos acerca de cada adición, pueden encontrar sus detalles a continuación. Varias de estas series de verano aún no se han estrenado, pero Crunchyroll promete compartir esa información con los fanáticos a medida que esté disponible:

Classroom of the Elite II – Julio 2022

Kiyotaka Ayanokoji acaba de inscribirse en la escuela secundaria superior Tokyo Koudo Ikusei, donde se dice que el 100% de los estudiantes van a la universidad o encuentran empleo.

Pero termina en la Clase 1-D, que está llena de todos los niños problemáticos de la escuela. Además, todos los meses, la escuela otorga puntos a los estudiantes con un valor en efectivo de 100.000 yenes, y las clases emplean una política de laissez-faire en la que se permite hablar, dormir e incluso sabotear durante la clase.

Un mes después, Ayanokoji, Horikita y los estudiantes de la Clase D descubren la verdad del sistema vigente en su escuela… Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Classroom of the Elite anuncia su segunda temporada para verano de 2022.

Harem in the Labyrinth of Another World – Julio 2022

Anime: Harem in the Labyrinth of Another World

Luchando contra la vida y la sociedad, el estudiante de secundaria Michio Kaga deambula por Internet y aterriza en un sitio web extraño. El sitio le hace una serie de preguntas y tiene un sistema basado en puntos, permite crear habilidades y destrezas para un personaje.

Al completar su personaje, Kaga fue transportado a un mundo de fantasía similar a un juego y renació como un hombre poderoso que puede conquistar chicas del nivel de idols. ¡Así comienza la leyenda de engaños y de harén de un hombre renacido! Puedes conocer más detalles desde el comunicado oficial de Crunchyroll.

Yurei Deco – Julio 2022

De Science SARU llega una historia original basada en Las aventuras de Huckleberry Finn. La historia comienza cuando Berry, una chica promedio de un hogar promedio, conoce a Hack, una chica que parece un chico.

Encantado por Hack, Berry se encuentra con el equipo que dirige Hack, el Club de Detectives Fantasmas. Los miembros de este club están "socialmente muertos" y trabajan de manera invisible dentro de la sociedad controlada digitalmente de Tom Sawyer.

Mientras trabaja con el grupo, Berry se entera de Zero, una figura misteriosa que acecha en el subsuelo de Tom Sawyer. Ella y Hack deciden perseguir a esta figura y, con el tiempo, se revela la verdad detrás de la ciudad… ¿Qué opinas del anuncio de la alineación de Crunchyroll? Por el momento puedes conocer la alineación de la Temporada de Primavera 2022.

