Chuunibyou demo Koi ga Shitai celebrará su 10 aniversario con evento especial

El evento del décimo aniversario del anime Chuunibyou demo Koi ga Shitai (Love, Chunibyo & Other Delusions) se llevará a cabo el 12 de noviembre en J:COM Hall Hachioji. Se ha lanzado una imagen del evento con los personajes Yuta Togashi, Rikka Takanashi, Shinka Nibutani, Kumin Tsuyuri y Sanae Dekomori.

El evento, que se llama Festival de Otoño de "Kyokutou Majutsu Hirune Kessha" no Aki no Shukusai "Far Eastern Magic Napping Society of Summer", contará con la participación de Jun Fukuyama (Yuta), Maaya Uchida (Rikka), Chinatsu Akasaki (Shinka), Azumi Asakura (Kumin), Sumire Uesaka (Sanae) y el cantautor ZAQ.

El evento también contará con el "renacimiento" de la unidad Black Raison d'etre, que interpretó varias canciones para el anime y está compuesta por Uchida, Akasaki, Asakura y Uesaka. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de esta animación japonesa.

Visual por 10º aniversario de Chuunibyou demo Koi ga Shitai

El anime Love, Chunibyo & Other Delusions producido por Kyoto Animation se emitió por primera vez en 2012 con 12 episodios. Siguió una segunda temporada en 2014. También hubo OVA, una película de resumen de 2013 y una secuela de 2018.

Tatsuya Ishihara (Miss Kobayashi's Maid Dragon S, Clannad, Kanon) dirigió tanto la serie como las películas con diseños de personajes de Kazumi Ikeda (Clannad , Kanon). El anime está inspirado en la serie de novelas ligeras de 2011 a 2017 escrita por Torako con ilustraciones de Nozomi Ousaka. Los libros se publican bajo el sello KA Esuma Bunko de KyoAni.

Crunchyroll describe la serie de anime como: Yuta Togashi tiene un problema. Solía ser un "chunibyo", uno de los miles de estudiantes japoneses tan desesperados por sobresalir que literalmente se han convencido a sí mismos de que tienen conocimientos secretos y poderes ocultos.

Te puede interesar: Crunchyroll: Estrenos de anime para julio y agosto en Jueves de Doblaje

Pero ahora que está comenzando la escuela secundaria, está decidido a dejar de lado sus delirios y enfrentar la vida de frente. El problema es que Rikka Takanashi, su vecina de arriba, también está un poco delirando. Y ella sabe todo acerca de sus indiscreciones pasadas.

Informaremos más detalles del décimo aniversario del anime Chuunibyou demo Koi ga Shitai en el futuro. Por otra parte, te recordamos que Crunchyroll estrenará Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary el 31 de julio.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram