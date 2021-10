China prohíbe series de anime violentas o vulgares

En la última señal de la represión de China contra la industria del entretenimiento del país, las autoridades chinas anunciaron la prohibición de programas de televisión infantiles violentos, series de anime violentas, vulgares y sangrientos el viernes.

Esto provocó un alboroto entre los usuarios de las redes sociales, cuando un popular programa de anime fue censurado en los servicios de transmisión. Las regulaciones se aplican a los programas de la red y aquellos alojados en las redes de transmisión.

Después de que se anunció la prohibición, China censura la serie de Ultraman al eliminarla de los servicios de transmisión chinos, para gran enfado de los fanáticos.

Prohíben series de anime violentas en China

Aunque ahora se han eliminado muchas publicaciones sobre la prohibición del programa "Ultraman Tiga", el hashtag sobre la eliminación del programa fue visto 84 millones de veces, y las personas se quejaron de perder un elemento básico de su infancia, según CNN.

El programa de anime Ultraman Tiga se emitió de 1996 a 1997 e incluye cinco películas derivadas. "El contenido de las transmisiones debe ser saludable y progresivo y debe promover la verdad, el bien y la belleza en los dibujos animados", dijo un comunicado de la Administración Nacional de Radio y Televisión.

El organismo regulador también dijo que los niños eran la audiencia principal de los dibujos animados y que los servicios de transmisión deberían establecer canales para niños con contenido apropiado para niños.

Este tipo de contenido "apropiado" deben ser programas que promuevan el "desarrollo saludable" entre los jóvenes y no “series de anime violentas”. De igual forma, el gobierno chino censuró su Internet durante los primeros días de la pandemia.

¿Que está censurado en China?

China censura series de anime violentas

La censura y vigilancia de Internet se ha implementado estrictamente en China que bloquea los sitios web sociales como Gmail, Google, YouTube, Facebook, Instagram y otros. Las prácticas excesivas de censura del Gran Cortafuegos de China ahora también han envuelto a los proveedores de servicios VPN.

El gobierno chino ha implementado una ofensiva de gran alcance contra la industria del entretenimiento, incluida la prohibición de que los niños jueguen videojuegos durante más de tres horas a la semana.

China prohíbe que "hombres afeminados" aparezcan en la televisión y suspende las cuentas de los fanáticos del K-Pop en redes sociales. El gobierno también borró a una actriz enormemente popular de las redes sociales chinas y eliminó sus películas de los servicios de transmisión sin explicar por qué.

Las incursiones intensificadas en la industria del entretenimiento se centran principalmente en promover una idea específica de moralidad dentro del cine y la televisión. Esta no es la primera vez que una autoridad china intenta desalentar la visualización de ciertos programas de televisión para niños debido a la violencia.

En abril, el Consejo de Consumidores de Jiangsu anunció que 21 dibujos animados para niños, incluidas "Barbie Dreamhouse Adventures" y "My Little Pony", no eran apropiados para los niños.

El periódico estatal Global Times insinuó que la mitad de las caricaturas a las que se hace referencia en la investigación tenían "elementos criminales violentos en diversos grados", que incluían golpizas, incendios provocados e intimidación.

En otras noticias, China prohibirá el contenido Boys Love en los próximos años y esto viene ligado con la censura y prohibición de animes. La Verdad Noticias te recuerda que puedes conocer las series de anime más esperadas durante otoño de 2021.

