Chica cosplayer recuerda al primer Yamcha de Dragon Ball

Puede que Yamcha no sea el centro de atención tanto como su compañero Z-Fighter, Son Goku, pero el personaje original de Dragon Ball ha cultivado una apasionada base de fans a lo largo de los años. En esta ocasión, el personaje recibió un cosplay que lo imagina en su versión femenina.

Con el portador de Wolf Fang Fist jugando un papel en Moro Arc, finalmente aprovechando la oportunidad de unirse a sus camaradas en la batalla contra el hechicero que absorbe energía, Yamcha ha aparecido recientemente en los titulares gracias a su papel como parte del equipo del Universo Siete durante la Ultra God Mission en el spin-off, Super Dragon Ball Heroes.

Ser humano es excepcionalmente difícil en el universo de Dragon Ball, donde los guerreros de la Tierra tienen dificultades para seguir el ritmo de los Saiyajin, que pueden albergar múltiples transformaciones, junto con otras razas alienígenas que pueden tener nuevas formas en las que confiar para obtener rápidos impulsos de energía.

Imagen: Toei Animation / Yamcha en Dragon Ball Z

Una historia reciente en la que Yamcha pudo brillar fue en el spin-off, Dragon Ball: That Time I Got Reincarnated As Yamcha, en el que un gran fanático de Dragon Ball muere accidentalmente y es transportado al universo de Shonen con todo su conocimiento previo del serie intacta.

Si bien este spin-off no se ha llevado a la pantalla chica, La Verdad Noticias te comenta que podríamos ver un especial hecho en el futuro que documente esta extraña historia de Dragon Ball. Sigue leyendo para conocer el cosplay de Yamcha.

Cosplay femenino de Yamcha

La cosplayer de Instagram Elia Fery aprovechó la oportunidad para mostrar su versión de Yamcha con el atuendo con el que debutó por primera vez durante la serie Dragon Ball original, y eventualmente cambió su atuendo de bandido por el tradicional gi naranja que usan aquellos bajo la tutela del Maestro Roshi.

Durante el último Arco de Dragon Ball Heroes, Yamcha se encontró consiguiendo una novia alienígena mientras intentaba salvar su vida mientras ella luchaba contra sus poderosos aliados, incluido el asesino a sueldo del Universo Seis conocido como Hit.

Si bien no parece que Yamcha obtenga la capacidad de acceder a Ultra Instinto durante este último arco de Dragon Ball, ciertamente juega un papel mucho más importante aquí que durante el Torneo de Poder, lo cual es algo grandioso para los fanáticos del antiguo pícaro.

