Chica cosplayer de Record of Ragnarok enamora como Eve

La serie de manga original Record of Ragnarok de Shinya Umemura, Takumi Fukui y Ajichika, ha sido un gran éxito de culto entre los fanáticos durante bastante tiempo desde su lanzamiento inicial en Japón. Y ahora, los fanáticos de todo el mundo han podido ver de qué se trata todo este alboroto por sí mismos gracias a la nueva adaptación de anime en Netflix.

Shuumatsu no Valkyrie refuerza una enorme lista de varias figuras mitológicas de varias culturas, y es lo mismo para ambos lados del conflicto. Porque si bien la serie presenta un gran torneo entre dioses y la humanidad, ambos lados del conflicto están representados por varias figuras en el tiempo y el espacio.

Todos estos personajes de anime tienen personalidades salvajes y diseños de personajes, independientemente de si se supone que representan la mitología o la humanidad. Ahora, todo esto se fusionó con Eve; uno de los primeros humanos creados en la mitología cristiana y que ahora ha cobrado vida a través de un increíble cosplay de @meenfox en Instagram.

Cosplay de Eve se hace viral en Instagram

Foto: @meenfox en Instagram "Eve"

Cada ronda entre los humanos y los dioses tiene su propio grupo de espectadores familiarizados con quien esté realmente involucrado en la pelea, y así Eve hace su debut oficial durante la segunda ronda en el anime de Shuumatsu no Valkyrie.

La segunda ronda de Zeus contra Adam fue una de las peleas más esperadas en el anime recientemente lanzado, pero desafortunadamente también pareció ser la pelea que atrajo la atención más negativa de los fanáticos en su lanzamiento oficial con Netflix.

Foto: @meenfox en Instagram con 7.6 mil me gusta

El anime aún no ha debutado en ciertos países, y aunque Netflix aún no ha dado una razón oficial de por qué, es probable que la descripción de la serie de ciertas figuras mitológicas no vaya bien con todos en todo el mundo.

Record of Ragnarok temporada 2 fecha de estreno

Aún no se sabe si la serie tendrá una segunda temporada al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias, pero el manga original pronto tendrá un lanzamiento oficial en Occidente.

VIZ Media ha obtenido la licencia de la serie para un lanzamiento digital a finales de este otoño y un lanzamiento físico el próximo año. Anteriormente, te compartimos que Netflix eliminó Record of Ragnarok en India y todos pensaron que se debió a la deidad hindú Shiva.

