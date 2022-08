Chica cosplayer celebra el regreso de Bleach transformándose en Aizen

Sosuke Aizen es uno de los muchos personajes principales que regresan con el nuevo anime de Bleach, y ahora un increíble cosplay está listo para el regreso del villano a la acción.

Después de años de esperar y pedir lo imposible, el anime de Bleach finalmente regresará para adaptar adecuadamente el arco final de la serie de manga original de Tite Kubo.

Ahora el artista @tehyaik en Instagram está listo para el regreso al anime de Aizen con un increíble cosplay para el villano. La Verdad Noticias te invita a comprobarlo a continuación:

Bleach: Thousand-Year Blood War es una de las muchas franquicias japonesas de acción masiva que transmitirá nuevos episodios este otoño, y los fanáticos están emocionados por la oportunidad de ver a todos sus favoritos del anime original en acción con esta nueva serie.

Ahora que el manga original celebra el 21º aniversario de su publicación en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha, el regreso del anime llega justo en el momento adecuado, ya que Ichigo Kurosaki y los demás se preparan para una guerra total por el destino de la Sociedad de Almas.

Pero también habrá muchas caras nuevas junto con todos los favoritos que regresan. Pero entre estos regresos está Aizen, quien aún encuentra la manera de desempeñar un papel en el arco final.

Bleach: Thousand-Year Blood War se estrenará en algún momento de octubre, pero aún no ha fijado una fecha de lanzamiento concreta. Viz Media obtuvo la licencia de la serie para un lanzamiento internacional, pero aún no ha revelado ninguno de sus planes de transmisión a partir de este escrito.

Oficialmente comienzan a describir el nuevo anime como tal: "¿Fue solo una coincidencia o fue inevitable? Ichigo Kurosaki obtuvo los poderes de Soul Reaper a través de un encuentro casual”.

“Como sustituto de Soul Reaper, Ichigo quedó atrapado en el la agitación de la Sociedad de Almas, un lugar donde se reúnen las almas de los difuntos. Pero con la ayuda de sus amigos, Ichigo superó todos los desafíos para volverse aún más fuerte".

La sinopsis continúa: "Cuando aparecen nuevos Soul Reapers y un nuevo enemigo en su ciudad natal de Karakura , Ichigo regresa al campo de batalla con su Zanpakuto para ayudar a los necesitados. Mientras tanto, la Sociedad de Almas observa un aumento repentino en el número de Hollows siendo destruidos en el Mundo de los Vivos”.

“También reciben informes separados de residentes en el distrito de Rukon que han desaparecido. Finalmente, el Seireitei, hogar de los Soul Reapers, es atacado por un grupo que se hace llamar Wandenreich”.

La sinopsis concluye con: "Dirigidos por Yhwach, el padre de todos los Quincies, los Wandenreich declaran la guerra a los Soul Reapers con el siguiente mensaje: 'Dentro de cinco días, la Sociedad de Almas será aniquilada por los Wandenreich'".

“La historia y la verdad que los Soul Reapers mantuvieron oculta durante mil largos años finalmente salen a la luz. ¡Todo debe llegar a su fin, ya que comienza la batalla final de Ichigo Kurosaki!” Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes que Disney Plus también se quedó con los derechos del anime Bleach: Thousand-Year Blood War.

