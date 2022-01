Chen de EXO y su esposa dan la bienvenida a su segundo hijo

La estrella de K-Pop Kim Jong-dae, mejor conocido como Chen de EXO, se ha convertido en padre nuevamente. El cantante, que se había alistado en el ejército coreano en octubre de 2020, dio la bienvenida a su segundo hijo.

La noticia del nacimiento del bebé llega sólo unos meses después de que se informara que Chen y su esposa, que no es una celebridad, esperan su segundo bebé. La información fue reportada por primera vez por el portal de noticias surcoreano Xportsnews.

Una fuente informó a la publicación que la esposa de Chen ya había dado a luz. Mientras tanto, Chen actualmente está terminando su entrenamiento militar obligatorio y se espera que sea dado de baja de sus funciones en la primavera de 2022. La agencia de Chen, SM Entertainment, confirmó la noticia en un comunicado de prensa:

"Es cierto que la esposa de Chen recientemente dio a luz a su segundo hijo"

¿Qué integrante de EXO está casado?

Foto: EXO Chen / SM Entertainment

Chen es el integrante del grupo de K-Pop EXO que está casado. El cantante sorprendió a los fanáticos con la noticia de su boda en enero de 2020: “Tengo una novia con la que quiero pasar el resto de mi vida”, comentó Chen.

Chen continuó: “Estaba preocupado por las situaciones que surgirían como resultado de esta decisión, pero había estado discutiendo con la agencia y nuestros miembros porque quería anunciar las noticias al menos un poco antes para no sorprenderlos con la repentina noticia. Entonces, una bendición vino a mi camino”.

“También estoy desconcertado, ya que no puedo hacer lo que había planeado con la agencia y los miembros, pero esta bendición me ha dado más fuerza. No podía perder más tiempo pensando en cuándo o cómo debería anunciar esto, así que me armé de valor", reveló en una carta escrita a mano en ese momento, según informó Soompi.

¿Cuántos hijos tiene Chen de EXO?

Chen tiene 2 hijos. El 29 de abril de 2020, él y su esposa dieron la bienvenida a su primer bebé, una niña. Chen de EXO confirma que será papá por segunda vez en noviembre de 2021. El cantante ha optado por mantener a su familia alejada de los focos de atención.

