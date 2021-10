Chainsaw Man ganó el Harvey Award al mejor manga de 2021

El manga de Chainsaw Man pudo haber terminado su publicación en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha el año pasado, pero la serie de Tatsuki Fujimoto realmente comenzó a ponerse de moda hacia el último tercio de su final.

La Verdad Noticias te comparte que la serie comenzó con un culto de seguidores de aquellos que habían estado siguiendo los trabajos anteriores de Fujimoto. Pronto generó un nuevo tipo de popularidad cuando terminó su carrera a finales del año pasado.

Anunciado durante la Comic Con de Nueva York de 2021, el manga de Fujimoto ganó oficialmente el Harvey Award 2021 al mejor manga. La serie fue nominada junto a Naoki Urasawa por “Asadora!”, Keito Gaku por “Boys Run the Riot”, Junji Ito por “Remina” y Tatsuya Endo por “Spy x Family”.

Cada una de estas series de manga ha despegado con los fanáticos de varias maneras diferentes. Pero es probable que los fanáticos de Fujimoto estén muy felices de ver a la extraña, pero brutal serie de acción, obtener el visto bueno con un premio tan prestigioso.

Tatsuki Fujimoto en los Harvey Awards 2021

El manga de Tatsuki Fujimoto se lleva el Harvey Award

VIZ Media compartió la respuesta de Fujimoto al aceptar el premio en los Harvey Awards, y fue una locura, como cabría esperar del creador detrás de Pochita: "¡Gracias por el increíble y increíble premio! Es el mejor premio de todos los premios que existen en Estados Unidos”, comentó Fujimoto.

“Considero que este manga crudo mío no es digno de ningún premio, pero planeo continuar llenándolo de todas las cosas que amo. Si alguna vez vuelves a entregar premios, ¡dame un golpe! Muchas gracias!", finalizó el creador de Chainsaw Man.

La serie de Fujimoto podría haber terminado a fines del año pasado, pero se reveló que esta era en realidad solo la primera parte con una segunda parte de la serie ahora en proceso para una revista Shueisha diferente.

Aún no se ha revelado cuándo podremos ver esta segunda parte de la serie, pero Fujimoto ha comentado que seguirá a Denji mientras equilibra la vida escolar con sus deberes como el “Hombre de la Motosierra” y vigila lo nuevo tras la pelea con Makima.

¿Cuándo se anima Chainsaw Man?

Hay un anime actualmente en proceso por Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Attack on Titan), pero aún no se ha establecido una fecha o ventana de lanzamiento. Mientras tanto, puedes leer el manga de Chainsaw Man desde MANGA Plus de Shueisha.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!