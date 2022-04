Chainsaw-Man estrena su anime en la temporada de otoño 2022

Aunque ha pasado un tiempo desde el anuncio de la adaptación de anime Chainsaw Man, los fanáticos están más que contentos sobre cualquier actualización. Bueno, parece que la espera no estará más allá de dos temporadas de anime (primavera y verano).

Según información de Kudasai, la adaptación de anime basado del manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto se sumará al calendario de otoño de 2022. La animación corre a manos de Studio MAPPA; estudio famoso por animar Attack on Titan Final Season, Jujutsu Kaisen, entre muchos más éxitos del momento.

No por nada, los fans del mundo de la animación japonesa apodaron a MAPPA como “El estudio de moda”. Muchos de ellos incluso esperan grandes adaptaciones de anime como Jujutsu Kaisen Temporada 2 y Attack on Titan Final Season Part 3 (Temporada 4 Parte 3 de Shingeki no Kyojin). Pero, ¿qué hay de la serie de Tatsuki Fujimoto?

¿Cuándo saldrá el anime de Chainsaw Man?

Imagen: Sugoi LITE en Twitter / Estreno anime Chainsaw Man

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, sabemos que el anime Chainsaw-Man saldrá en algún momento de 2022. Según una reciente filtración de Sugoi LITE en Twitter, el programa se estrenará en la Temporada de Otoño 2022 que abarca desde octubre hasta diciembre de este año.

Con la recién iniciada Temporada de Primavera 2022 debutando éxitos como SPY x FAMILY (WIT Studio x CloverWorks) y Dance Dance Danseur (Studio MAPPA) en el servicio de streaming Crunchyroll. Los fans descansan de gigantes como Attack on Titan: Shingeki no Kyojin, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Ranking of Kings: Osama Ranking, entre muchos más.

Acerca de Chainsaw Man

Tatsuki Fujimoto comenzó a publicar el manga del Hombre Motosierra en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en diciembre de 2018. Finalizó la primera parte de la serie el 14 de diciembre de 2021 y prometió regresar con más capítulos en el futuro. El equipo de producción del anime es el siguiente:

Ryuu Nakayama (Black Clover, Jujutsu Kaisen) - dirección del anime.

Hiroshi Seko (Ajin, Attack on Titan The Final Season) - escritura y supervisión de los guiones.

Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) - diseño de personajes.

Tasuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls) - dirección de escena de acción.

Kiyotaka Oshiyama (DEVILMAN crybaby, Space Dandy) - diseño de los demonios.

Yuusuke Takeda (Eden of the East, Vinland Saga) - dirección artística.

Kensuke Ushio (DEVILMAN crybaby, Liz and the Blue Bird, A Silent Voice) - composición de la banda sonora.

Studio MAPPA (Attack on Titan Final Season, Jujutsu Kaisen) - estudio de animación.

Algo que deben saber los fanáticos solo de anime, es que el manga Chainsaw Man ya tiene un gran público con su formato original. La franquicia cuenta con más de 12 de millones de copias en circulación y se ha llevado premios a "Mejor Manga".

