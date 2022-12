¿Chainsaw Man es un fracaso para MAPPA? No tiene buenas ventas en Blu-ray/DVD

El sitio web japonés llamado Myjitsu ha revelado que las versiones físicas del anime de producido por MAPPA, Chainsaw Man, no se han vendido cómo debería. Las ventas del Blu-ray/DVD por Amazon Japan son muy bajas.

Está siendo superado por otras series de anime. En específico por Bocchi the Rock, Futoku no Guild y The Eminence in Shadow. Esto sería un problema para el proyecto que se pensaba que tendría éxito a escala como tuvo Attack on Titan o Demon Slayer.

“La adaptación al anime está planeada para ser un éxito sin precedentes, pero parece que existe cierta incertidumbre sobre eso. La preocupación actual son las ventas de los llamados “paquetes físicos”, como Blu-ray y DVD” se lee en dicho portal.

Usuarios comentan sobre la situación de Chainsaw Man

Los usuarios están impactados, al igual que los productores de Chainsaw Man, pues es increíble que aunque MAPPA se interesó en producir este anime basado en el manga de Tatsuki Fujimoto no logrará alcanzar números altos en ventas de sus paquetes físicos.

“En serio, si los paquetes físicos de Chainsaw Man no se venden, entonces MAPPA estará en problemas” o “Es increíble que un anime en el que un estudio invirtió millones, no pueda conseguir el dominio en los rankings de popularidad extranjeros, ni el dominio en las ventas físicas“.

Te puede interesar: Chainsaw Man es superado por Bocchi the Rock! y Bleach en MyAnimeList

¿Quién es el mejor personaje de Chainsaw Man?

La favorita de Chainsaw Man.

A pesar de estos problemas de ventas, a muchos otakus sí que les ha encantado el anime de Chainsaw Man y sus increíbles personajes. El que tiene más votos como favorito es Power, el Demonio de la Sangre, seguida por Maki y Aki.

Recientemente, como te mostramos en La Verdad Noticias, la popularidad de Power subió al máximo cuando apareció como la waifu con lentes, todos quedaron enamorados.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: