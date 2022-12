Chainsaw Man es superado por Bocchi the Rock! y Bleach en MyAnimeList

El anime más popular en el cierre de la temporada de octubre-diciembre del 2022 está muy reñida. Ha habido varios estrenos que han encantado a toda la comunidad otaku, sin embargo, uno de los más populares era Chainsaw Man.

Pero esto acaba de cambiar según el ranking de MyAnimeList, pues el nuevo anime musical Bocchi the Rock! la está rompiendo y ahora es el segundo en la lista, superando a Chainsaw Man.

Sin embargo, ninguno de los dos supera al número uno, Bleach: Sennen Kessen-hen. Bocchi the Rock! tiene 8.82 puntos, aunque es una diferencia mínima, el anime de los cazadores de demonios.

Anilist también pone en tercer lugar a Chainsaw Man

Ranking de MyAnimeList.

Aunque muchos ponen en duda el ranking que realiza MyAnimeList, Anilist también colocó a Chainsaw Man en el tercer lugar, mientras que Bocchi the Rock! subió al segundo lugar.

Ranking de Anilist.

Algunos usuarios están comentando que les parece increíble que un anime producido por MAPPA esté perdiendo ante una serie de anime musical y de vida cotidiana: “¿MAPPA perdiendo ante un slice-of-life? Uff, eso debe doler”.

Asimismo, como te contamos en La Verdad Noticias, incluso hasta la protagonista de Bocchi the Rock! está considerada como una de las mejores waifus de la temporada.

Te puede interesar: La voz de Denji en Chainsaw Man continúa recibiendo fuertes críticas

¿Qué estudio produce Bocchi the Rock!?

Anime de Bocchi the Rock!.

El anime de Bocchi the Rock es producido por el estudio CloverWorks que estrenó la serie el pasado 8 de octubre del 2022. Esta es una empresa subsidiaria de Sony Music Entertainment Japan, Aniplex.

También produjeron Spy x Family, My Dress-Up Darling, DARLING in the FRANXX Y Fairy Tail.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: