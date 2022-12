¿Chainsaw Man anime se inspiró de una escena de nopor? Esto es lo que se sabe

Parece que cada capítulo del famoso anime de Chainsaw Man genera mucho interés entre la comunidad otaku. En esta ocasión, algunos fans no se enamoraron de las waifus, aseguran que una escena fue tomada del nopor.

¿Será verdad? Al parecer, los fans pensaron que la escena del más reciente episodio producido por MAPPA tomó “prestada” esta parte de la película para adultos que se volvió meme.

Se trata de una parte de la película titulada “Orgy Is the New Black“ que se volvió viral en 9GAG y es probable que la recuerdes. En ella se ve a una chica sentada en un sofá y en la parte de atrás aparecen de pie cinco hombres afroamericanos.

Aseguran que la escena de Makima es igual a la de la película de nopor

Esta es la escena de Makima que causó revuelo.

Por ello, en la escena en la que Makima aparece sentada en un sofá y detrás hay cinco hombres de la yakuza es igual a la de la película nopor. Sin embargo, esta “coincidencia” probablemente no sea notada en Japón.

Además, en realidad, esta escena no es algo que se ideó en el anime, pues es igual al manga original de Chainsaw Man y como pudiste ver no ocurre nada ecchi.

Incluso algunos usuarios reconocieron que simplemente les recordó a la escena después de haberla visto en tantas ocasiones por las redes sociales: “Cuando vi esto automáticamente me recordó a esa imagen, que enferma soy” o “Creía que era el único que pensó en eso”.

En La Verdad Noticias te mostramos recientemente cómo estuvo el ending del penúltimo capítulo del anime de Chainsaw Man.

¿Cómo se llaman los personajes de Chainsaw Man?

Protagonistas de Chainsaw Man.

Los principales protagonistas del anime de Chainsaw Man son Denji, Makima, Aki Hayakawa, Power, Himeno, Arai Hirokazu y Kobeni Higashiyama.

