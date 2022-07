Chainsaw Man Capítulo 100: Cómo y dónde leer la segunda parte gratis

El Capítulo 100 de Chainsaw Man Parte 2 sale el martes 26 de julio a las 11 am (ET). La segunda parte se publica periódicamente por Viz Media para leer cada semana de forma gratuita en todo su esplendor lleno de sangre.

¡Advertencia! Ten en cuenta que la siguiente publicación de La Verdad Noticias puede contener algunos spoilers de Chainsaw Man. Si estás al día con la historia, o simplemente estás de acuerdo con eso, siéntete libre de seguir leyendo.

El final de Chainsaw Man Parte 1 dejó a muchas personas en una crisis existencial: si bien la trama en sí misma terminó con una nota agridulce, y nos atrevemos a decir, esperanzadora, todavía hubo mucha tragedia y sangre que mantuvo a los lectores tambaleándose bien después de convertir el última página.

Imagen: Shueisha / Chainsaw Man

La segunda parte de la historia hace un total de 180 tonos en el sentido de que todavía es sangrienta pero también un poco divertida: mientras que el protagonista principal Denji aún no ha aparecido, el capítulo 98 se centró en presentar a Asa Mitaka, una estudiante tranquila y sin amigos que no está demasiado interesada en sus clases con la mascota demonio-pollo, Bucky.

Al final del capítulo, Mitaka termina realmente encariñándose con Bucky y luego aplastándolo accidentalmente. Una cosa lleva a la otra y Mitaka al final de todo se fusiona con War Devil. Sí, se omitieron muchos puntos de la trama arriba. Eso significa que solo tendrás que leer los capítulos más recientes sobre Chainsaw Man para averiguarlo.

Capitulo tranquilo pero bonito de Chainsaw Man, me gusta porque profundiza un poco la relacion entre Mitaka y Yuko, el cual podría ser su primera "amiga" y el como esta intenta levantarle los ánimos, y ya vemos mas de Asa, su personalidad y como lidia con los problemas pic.twitter.com/CryrBzIrVY — Mariana �� (@Marianaa_uwu) July 26, 2022

Los capítulos del manga suelen ser gratuitos durante una semana más o menos después de su lanzamiento. Después de eso, se les pedirá a los visitantes que se unan al sitio para desbloquearlos.

Consulta los detalles sobre cómo, cuándo y dónde leer los nuevos capítulos de Chainsaw Man Parte 2 en español a continuación:

Fecha de lanzamiento: 26 de julio

Dónde leer el manga en español: MANGA Plus

Título del capítulo: 100 “Cómo caminar descalza”

