Castlevania de Netflix estrenará su temporada final en mayo

Netflix finalmente ha revelado la fecha de lanzamiento tan esperada para la cuarta temporada de Castlevania, aunque los fanáticos pueden desanimarse al saber que esta próxima entrada al mundo de los cazadores de vampiros será la última.

El anuncio llegó en un nuevo tráiler luego del lanzamiento de un nuevo póster que muestra a los héroes y villanos más grandes de la adaptación del videojuego para la serie creada por Konami. Está claro que incluso con Drácula fuera de la tierra de los vivos, Trevor Belmont y sus amigos tienen muchas batallas que ganar en el anime.

La tercera temporada de Castlevania dejó a Trevor Belmont, Sypha y Alucard en lugares muy diferentes de cuando originalmente habían comenzado su viaje. Los dos antiguos cazadores de vampiros viajaron por el campo para erradicar la oscuridad mientras Alucard intentaba salir de la sombra de su padre.

Castlevania Temporada 4 fecha de estreno

Netflix se dirigió a su cuenta oficial de Twitter para compartir un nuevo tráiler de la cuarta temporada de Castlevania, con fecha de lanzamiento el 13 de mayo de 2021, y si bien esta será la última temporada de esta aventura animada, parece que las mentes creativas detrás de la serie se están apostando todo por un final épico.

¿Qué veremos en Castlevania Temporada 4?

Con los ejércitos acumulados del lado de Carmilla y sus hermanas, y el falsificador del diablo Isaac que busca venganza por la muerte de Drácula, parece que la serie de Netflix apunta contar más del Clan Belmont y su eterna batalla contra el señor de los vampiros.

Aunque no se mostraron muchas imágenes nuevas en este nuevo tráiler, está claro que los héroes y los villanos no están reteniendo nada en esta cuarta temporada. Si bien no han surgido detalles concretos, en La Verdad Noticias imaginamos que, según la popularidad de la serie de anime, no veremos el final del Clan Belmont.

¿Castlevania tendrá temproada 5 en Netflix?

Los fanáticos pueden esperar una continuación de la franquicia a medida que los nuevos portadores del Clan Belmont se enfrentan al mundo de los vampiros y demonios. Según información de Deadline, Netflix desea hacer una nueva serie en el mismo universo de Castlevania. ¿Qué esperas que suceda en la temporada 4?

¿Te gustaría un anime spin off del mundo Castlevania?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!