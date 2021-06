Castlevania de Netflix confirma nueva serie spin-off

Netflix ha confirmado que el mundo de los Belmonts no ha terminado, ya que el servicio de transmisión ha aprovechado la oportunidad durante Geeked Week para charlar con Powerhouse Animation, donde se reveló que se está trabajando en una nueva serie de Castlevania de Netflix.

Además de esta confirmación, Powerhouse también les hizo saber a los fanáticos que la serie girará en torno a los personajes que se hicieron populares tanto en Rondo Of Blood como en Symphony of the Night con Richter Belmont y Maria, que probablemente verán el regreso de Alucard a la serie spin-off también.

Para los fanáticos de la franquicia de videojuegos, los jugadores definitivamente reconocerán los nombres de Richter Belmont, el hijo de Sypha y Trevor, y Maria Renard; ya que aparecieron por primera vez durante Rondo of Blood.

¿Castlevania de Netflix tendrá serie spin-off?

El spin-off es sobre el hijo de Sypha y Trevor Belmont

Castlevania tendrá serie spin-off. Sin embargo, todavía tenemos que recibir imágenes nuevas con respecto a la continuación de uno de los programas animados más populares de la plataforma de streaming Netflix.

Después de esta aventura inicial, los cazadores de vampiros entraron en contacto con Alucard a través de uno de los juegos más legendarios de la serie con Symphony of the Night. Lla historia verá a Richter y Maria como parte de la Revolución Francesa y definitivamente no nos sorprendería ver el regreso de Dracula.

Netflix compartió la confirmación del regreso de Castlevania a través de su cuenta oficial de Twitter como parte de Geeked Week, dejando que los fanáticos de los cazadores de vampiros sepan que tienen mucho más trabajo por delante.

¿Qué es Castlevania anime?

Castlevania de Netflix es una serie de televisión de transmisión animada para adultos e influenciada por el anime estadounidense. La serie fue producida por Frederator Studios y estrenada el 7 de julio de 2017. El programa se renovó para una segunda, tercera y cuarta temporada final.

