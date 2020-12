Card Captor Sakura: Revelan nuevo nendoroid de la célebre serie de CLAMP

[exclusive] Cardcaptor Sakura – Kinomoto Sakura Always Together ~Pinky Promise~ Nendoroid No.1533 action figure by Good Smile Companyhttps://t.co/ZDBaQpOpsO #anime #figure #figures #actionfigures #nendoroid #CardCaptorSakura pic.twitter.com/3mW6tCPKDR