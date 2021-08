Cancelan Dragon Ball Super por violencia sexual

Debido a un capítulo, el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires, Argentina, denunció a la serie Dragon Ball Super por un capítulo que muestra violencia sexual; el episodio se emitió a través de Cartoon Network Latinoamérica.

En aquel capítulo muestra que se ejercía violencia sexual por parte de un adulto mayor a una menor de edad. Debido a la denuncia, el canal de televisión optó por retirar la serie, lo que ha causado diversos comentarios en las redes sociales.

Y es que, el pasado mes de marzo del 2021 te compartimos en La Verdad Noticias que televisora española canceló Dragon Ball por sexista, por una ley que prohibe contenido que fomente la discriminación de género, razón por la cual la cancelación de la serie se volvió viral.

Argentina cancela Dragon Ball Super por violencia sexual

Dieron a conocer que las representaciones transmitidas en la pantalla de un canal que se ubica como la primera señal infantil de cable, configura un acontecimiento que las y los expone a la violencia simbólica, pues en el capítulo 91 de la serie titulado “¿Qué Universo sobrevivirá?” se normaliza la violencia sexual.

En aquel capítulo de Dragon Ball Super, aparece el maestro Roshi, quien le pide a uno de sus alumnos utilizar los servicios de una mascota mágica, por lo que el animal (Puar) puede transformarse físicamente y le piden que se convierta en una hermosa joven, pero dice que su punto débil son sus pensamientos pervertidos.

En el comunicado mencionan que el episodio presenta detalles morbosos por la adolescente encerrada con el maestro Roshi, dando muestra de que no hay consentimiento, Roshi dice que no puede detenerse, pero los demás personajes miran desde fuera y no intervinieron.

De igual forma mencionan sobre el capítulo de la serie que la joven reitera su negatividad a estar con el maestro Roshi, pero él continúa forzando un encuentro cercano. Mientras que el canal de televisión y Warnermedia se mostraron receptivos a los señalamientos.

Por otro lado, sucedió una situación con un personaje del famoso anime, pues dieron a conocer sobre la teoría de que Goku de Dragon Ball es asexual, debido a que el personaje no muestra atracción sexual por nadie, razón por la que el usuario comentó que pertenece a la comunidad LGBT+.

Usuarios reaccionan a la cancelación de Dragon Ball Super

Usuarios reaccionan a la cancelación del anime

Tras la cancelación del anime, usuarios han reaccionado en las redes sociales y han expresado su enojo por lo sucedido en Argentina con el anime, otros han comentado que desde que llegó a emitirse en los 90 nunca habían denunciado a la serie.

Usuarios comparte memes tras cancelación del anime

Otros internautas expresaron su preocupación sobre la violencia sexual por parte de la serie, pues han defendido al maestro Roshi, mientras que otros usuarios expresaron que no es tan importante retirar un anime como atender feminicidios.

Los usuarios han compartido varias reacciones en Twitter al darse a conocer que cancelaron el anime Dragon Ball Super por violencia sexual, pues lo sucedido se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

