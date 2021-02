CRITICAN a Nanatsu no Taizai por las alas de King en el anime

Nanatsu no Taizai estrenó su cuarta temporada en Japón (temporada 5 en Netflix) y esta se titula The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Fundo no Shinpan). Aquí podemos ver la continuación de la Nueva Guerra Santa entre demonios, hadas, gigantes, humanos y diosas. Pero, ¿por qué los fanáticos critican la animación?

La Verdad Noticias informó anteriormente que Studio DEEN regresaría en la quinta temporada del anime. El estudio ya trabajó en la temporada anterior junto con Marvy Jack en varios episodios y debido a un calendario apresurado se notó un bajón de calidad en la animación.

Por lo tanto, una gran parte de fanáticos no deseaba el regreso de Studio DEEN en Nanatsu no Taizai. Hay que recordar que A-1 Pictures (temporadas 1-3) tuvo que abandonar la producción del programa y DEEN fue contratado para hacerse cargo.

Las alas de King en Nanatsu no Taizai

@grecas09 - Twitter (Comparativo de King)

¡Advertencia! A continuación, hablaremos de spoilers sobre el capítulo 7 de la temporada 5. Aquí los fanáticos finalmente pudieron ver la transformación de King como Rey Hada. Sus pequeñas alas crecieron por completo y dejaron a Diane con asombro.

El problema que mencionan algunos usuarios de redes sociales, es que las alas de King no se parecen a las de su versión manga por Nakaba Suzuki. Entre los comentarios de Twitter, se destacó las diferencias en el impreso y su adaptación de anime.

Las críticas señalan a Studio DEEN de haber cambiado el tamaño y color de las alas. Sin embargo, su “tamaño y forma” incluso cambia en el manga. Debemos recordar que una adaptación de anime nunca deja de ser una “adaptación” y esto significa que habrán cambios (casi siempre aprobados por los creadores) en diseño.

Se espera que Nanatsu no taizai: Fundo no Shinpan se estrene en Netflix (internacional) en julio de 2021. Su debut en Japón fue el 13 de enero de 2021 y será la última temporada del programa. ¿Qué opinas sobre las críticas hacia Studio DEEN? The Seven Deadly Sins confirmó una película secuela tras la temporada 5.

