Bubble de Netflix lanza emocionante tráiler centrado en su historia

La próxima película de anime Bubble de Netflix recibió un tráiler especial de 30 segundos centrado en la historia antes de su próximo lanzamiento. La película se estrenará el 28 de abril y llegará a los cines japoneses el 13 de mayo.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber de Bubble anime de WIT Studio y Netflix. La película reunió a un elenco y equipo de producción muy galardonado por los fanáticos de la animación japonesa.

El personal de Bubble incluye a Tetsurou Araki (Kabaneri of the Iron Fortress) como director, Gen Urobuchi de Nitroplus (Puella Magi Madoka Magica) como guionista, el artista de manga Takeshi Obata (Death Note) como diseñador de personajes original.

Satoshi Kadowaki (Attack on Titan Temporada 1 – 3) como director jefe de animación, y Hiroyuki Sawano (co-compositor de 86 EIGHTY SIX, Seven Deadly Sins, Attack on Titan) como compositor musical. WIT Studio es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a la cantautora Riria como Uta, Jun Shison como Hibiki, Mamoru Miyano como Shin, Yuuki Kaji como Kai, Tasuku Hatanaka como Denki Ninja Leader, Sayaka Senbongi como Usagi, Marina Inoue como Undertaker Leader y Alice Hirose como Makoto.

Foto: WIT Studio / Película Bubble de Netflix

Netflix describe la premisa de la película Bubble como: “La historia se desarrolla en Tokio, después de que llovieran sobre el mundo burbujas que rompieron las leyes de la gravedad”.

“Aislada del mundo exterior, Tokio se ha convertido en un patio de recreo para un grupo de jóvenes que han perdido a sus familias, actuando como un campo de batalla para las batallas de equipos de parkour mientras saltan de un edificio a otro”.

“Hibiki, un joven as conocido por su estilo de juego peligroso, hace un movimiento imprudente un día y cae en picado en el mar de gravedad. Su vida es salvada por Uta, una chica con poderes misteriosos que aparece de repente”.

“Luego, la pareja escucha un sonido único audible solo para ellos. ¿Por qué apareció Uta ante Hibiki? Su encuentro conduce a una revelación que cambiará el mundo”. Finalmente, te recordamos que la película Bubble de Netflix se suma junto a más lanzamientos de anime programados para la Temporada de Primavera 2022.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!