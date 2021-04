Boruto y Konohamaru honran la muerte de un querido personaje

¡Advertencia! Lo siguiente contiene spoilers de Boruto: Naruto Next Generations episodio 193, "Coexistencia", que ahora se transmite en Crunchyroll. En el anime de Boruto , la historia da mucha más información sobre Mugino, uno de los soldados más confiables de Naruto, a diferencia del manga, donde básicamente fue pasado por alto.

El resultado es que cuando Ao lo mató en nombre de Kara, Mugino ya se había convertido en una figura parecida a un hermano mayor para Boruto, lo que hizo que su pérdida doliera mucho más.

Ahora, el episodio 193 de la serie shonen muestra las secuelas de la trágica muerte de Mugino cuando Boruto regresa a su apartamento para llorar, sin darse cuenta de que otro aliado está a punto de aparecer para hacer lo mismo.

El pasado de Mugino en Boruto: Naruto Next Generations (Studio Pierrot)

Mugino en el anime de Boruto

Antes de morir, Mugino le enseñó mucho a Boruto en este apartamento sobre la igualdad social, ya que básicamente no tenía nada que ver con la donación de todas sus ganancias a la caridad. Mugino era un huérfano de guerra y un asesino, así como un niño soldado que el Tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi redimió y trajo a la Hoja Oculta.

Lamentablemente, el Tercero moriría antes de volver a ver al Mugino reformado, pero esto lo inspiró a trabajar con Konohamaru, el nieto de Hiruzen, y ayudar a mejorar la aldea. Ver el apartamento vacío golpea duro a Boruto en este último episodio del anime.

Mugino realmente fue el mejor mentor que tuvo. Y así, en su memoria, Boruto decide alimentar a la tortuga de Mugino. Recuerda cómo Mugino le dio flores para el cumpleaños de su madre, un respiro sentimental de las bromas habituales de Boruto sobre el ramen con el Equipo 7.

Aquí es cuando Konohamaru aparece y se sorprende al ver a Boruto allí, ya que no sabía que Boruto y Mugino eran tan cercanos. El niño le explica a Konohamaru por qué Mugino (que no creía en las cosas materiales) mantuvo el apartamento vacío, y Konohamaru se da cuenta.

El hijo de Naruto incluso sabe dónde están débiles los pisos. Aunque Konohamaru puede decir que incluso su relación con Boruto no es tan fraternal, le encanta que muestre el lado humano de Mugino, algo que no vio mucho cuando estaba vivo.

Los dos intercambian historias de Mugino, con Konohamaru mencionando que Mugino siempre estaba arruinado en el bar, y los dos se ríen. Pero cuando Konohamaru encuentra una foto de su abuelo, comienza a preguntarse cuánto no sabía sobre Mugino.

Konohamaru y Mugino en el anime (Studio Pierrot)

Boruto no le da la historia completa ya que no es su lugar, o tal vez no cree que sea el momento adecuado, pero admite que el Tercero fue un factor importante para que Mugino quisiera ser un héroe. Dado que se sacrificó a sí mismo, de la misma manera, es amargamente poético.

Pero, en última instancia, ambos saben que Mugino estaría orgulloso de poder ayudarlos a recuperar a Kawaki. Mientras cierran la sesión, la tortuga sigue mordiendo a Boruto, es amable con Konohamaru, quien decide adoptarlo.

Al final, Konohamaru le recuerda a Boruto que tiene otro hermano mayor cerca. Honrar la memoria y el legado de Mugino será algo que hagan juntos. La Verdad Noticias te recuerda que Mugino apareció por primera vez en el episodio 158 de Boruto: Naruto Next Generations.

La Verdad Noticias te recuerda que Mugino apareció por primera vez en el episodio 158 de Boruto: Naruto Next Generations.