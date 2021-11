Boruto trae de vuelta una gran transformación de Naruto

La batalla contra el jefe de la Organización Kara, Jigen, afectó mucho a los ninjas más fuertes de Konoha , y la mayor víctima de la pelea fue el Zorro de Nueve Colas, que murió como resultado de que Naruto empleara la transformación de Baryon.

Con Kurama ya no a disposición del Séptimo Hokage, los fanáticos se han estado preguntando qué tan poderoso es Naruto ahora con el as bajo la manga, una cosa del pasado. Sin embargo, Boruto: Naruto Next Generations ha revelado que Naruto todavía tiene algunos trucos serios a su disposición.

¡Advertencia! Si aún no has leído el último Capítulo 64 del manga, es posible que desees mantenerte alejado, ya que en La Verdad Noticias nos sumergiremos en un territorio de spoiler serio. Puedes ponerte al día con la serie secuela de Naruto en este enlace.

El regreso de Naruto Modo Sabio

Foto: Shueisha "Regresa el Modo Sabio de Naruto"

En el arco actual del manga, el protagonista y Kawaki se enfrentan a Code, el protegido de Jigen que ha tomado las riendas de la Organización Kara y busca venganza contra quienes mataron a su maestro.

Mientras Naruto y Shikamaru intentan encontrar la ubicación de los jóvenes ninjas, el Séptimo Hokage conversa con su hija, mientras ella se pregunta si podrá regresar a salvo. Es en este momento que Naruto emplea la técnica del Modo Sabio, la transformación que había aprendido mientras estudiaba con Jiraiya, su maestro ahora fallecido.

Al ver el chakra de Boruto y Kawaki, Naruto comienza con su mano derecha, mientras Shikamaru comienza a preguntarse cuánto tiempo puede mantener el Modo Sabio, especialmente ahora que el Zorro de Nueve Colas ya no reside dentro de él.

Afirmando que puede mantener la transformación mucho más tiempo que antes gracias a "la sabiduría de la edad", lo último que vemos del Séptimo es que se dispone a rescatar a su hijo y la última incorporación al Clan Uzumaki, Kawaki.

Naruto sigue siendo fuerte sin Kurama, aunque los lectores se preguntan si tendrá o no una oportunidad contra Code y los nuevos miembros de Kara, considerando lo poderosos que han aparecido después de la desaparición de Jigen.

¿Cuántos capítulos del manga de Boruto hay?

Al momento de redactar este artículo, existen 64 capítulos del manga disponibles para leer en VIZ Media o MANGA Plus. Los fanáticos también pueden disfrutar del anime Boruto: Naruto Next Generations en Crunchyroll, pero en noviembre del 2021 comenzaron nuevos episodios de relleno relacionados a los Exámenes Chunin.

