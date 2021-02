Boruto sorprende con su primera victoria de Talk no Jutsu ¡Dattebasa!

¡Advertencia! La Verdad Noticias entrará en territorio de spoilers. Boruto: Naruto Next Generations sorprendió a los fanáticos en su serie de anime con su último episodio, luego de la pelea de Boruto contra Ao de Hidden Mist Village, actualmente empleado por la Organización Kara.

Los fanáticos se sorprendieron cuando el hijo de Naruto tuvo su primer ejemplo de "Talk no Jutsu "conduce a la victoria. A lo largo de la serie Shonen, el séptimo Hokage ha usado su genuina compasión para hacer amigos de los enemigos y parece que Boruto es un seguidor con la conclusión del episodio 186 de la pelea contra Ao.

Ao es un personaje trágico, habiendo sido introducido en la serie secuela de Boruto: Naruto Next Generations como un héroe de la Cuarta Guerra Mundial lamentando la pérdida de muchos de sus camaradas.

Foto: @NARUTOtoBORUTO - Twitter

Dejado lisiado y sin un objetivo en la vida, se le ofreció un nuevo cuerpo y un nuevo modus operandi de la peor fuente imaginable, la Organización Kara dirigida por el ninja rebelde conocido como Jigen.

Al entrar en conflicto directo con el Equipo 7, el último episodio del anime vio a Ao caer no solo ante el Rasengan de Boruto, sino también ante sus palabras que llevaron al viejo ninja al pasado en un intento por encontrar la redención y pasar por el mal camino trazado para él por Kara.

Boruto usa "Talk no Jutsu" con Ao

El usuario de Twitter, Jacob Huston, capturó el momento definitorio de "Talk no Jutsu" para el hijo de Naruto durante el último episodio de Boruto: Naruto Next Generations, que tiene al joven ninja intentando explicarle a Ao que necesita seguir viviendo como él mismo y no como la herramienta de otra persona.

Vessel Arc no solo nos ha dado la loca batalla entre Konoha y Ao, sino que también ha presentado a los fanáticos al tan esperado personaje favorito de los fanáticos de Kawaki, que tiene mucho más en común con el hijo de Naruto de lo que muchos podrían darse cuenta.

Con las filas completas de la Organización Kara expuestas y el peligro para Hidden Leaf Village creciendo día a día, esperamos escuchar mucho más de la franquicia en el futuro. Recuerda que puedes ver el anime de Boruto: Naruto Next Generations en Crunchyroll.

