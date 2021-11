Boruto revela los sueños del Equipo 7 para los Exámenes Chunin

Boruto: Naruto Next Generations está aprovechando la oportunidad para divergir del Arco de la Organización Kara, que todavía se está publicando en las páginas del manga de Masashi Kishimoto con Code buscando venganza por su maestro caído.

Con el Equipo 7 actualmente ingresando una vez más a los Exámenes Chunin, el anime confirma seguir por el camino de los episodios de relleno. La Verdad Noticias te comparte los detalles a continuación.

Aunque es mucho menos peligroso que sus batallas contra gente como Jigen, Boro, Delta y los otros miembros de Kara , Boruto, Sarada y Mitsuki, han aprovechado la oportunidad para discutir lo que esperan lograr en los exámenes actuales. Anteriormente, el episodio 221 nos regresa al Bosque de la Muerte.

¿Qué sueña el Equipo 7 con los Exámenes Chunin?

El hijo de Naruto Uzumaki comienza las cosas en el último episodio de la serie, explicando lo que espera lograr en estas últimas rondas del Exámen Chunin: "He pasado por todo tipo de experiencias. Quiero mostrarle a mi papá ya todos los demás cuánto he madurado desde el último examen de Chunin, y que me he vuelto más que lo suficientemente fuerte".

Haciendo a la ligera al hijo del Séptimo Hokage, Sarada Uchiha también ofrece sus pensamientos sobre lo que espera lograr durante estas últimas pruebas: "Es cierto, el Exámen Chunin es importante, pero este es solo uno de los muchos hitos que tenemos por delante. Mi objetivo es convertirme en Hokage, después de todo".

Sorprendentemente, Mitsuki también expresa su deseo de aprobar el Exámen Chunin, aunque no busca demostrar su fuerza a los espectadores o convertirse en el próximo Hokage por ningún tramo de la imaginación.

El usuario de Twitter Abdul_S17 también compartió la escena discreta en la que los miembros del Equipo 7 pudieron charlar entre ellos sobre lo que esperaban lograr durante estas últimas pruebas, ofreciendo a los fanáticos de la franquicia Shonen una escena que nunca apareció en las páginas del manga y explora más a fondo la próxima generación de ninjas.

¿Cuándo sale el último manga de Boruto?

Foto: Shueisha - Manga de Masashi Kishimoto

El lanzamiento del capítulo 64 está programado para el 19 de noviembre de 2021. Actualmente, en las páginas del manga, el hijo de Naruto y Kawaki están ocupados luchando contra el nuevo líder de Kara, Code, aunque podría pasar bastante tiempo antes de que veamos esta batalla en el anime.

Dado que el manga está un poco más avanzado que el anime, podrían pasar años antes de que el anime vuelva a seguir la historia de su material original. Aunque si estos nuevos exámenes de Chunin son una indicación, es posible que la serie de televisión no tenga que preocuparse por crear nuevas historias. Te recordamos que puedes ver el anime Boruto en Crunchyroll.

