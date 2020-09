Manga: Boruto revela la trágica historia detrás de la muerte de Yoruga

Por mucho que el anime de Boruto haya posicionado a los ninjas de Land of the Haze como villanos, no puedes evitar simpatizar con ellos. Su tierra no fue tratada como otras después de la alianza ninja de Naruto y, como resultado, aún continúa sufriendo.

Es por eso que los cuatrillizos ahora están robando la celda Hashirama. Les importa si se vende a terroristas, ya que todo lo que quieren es dinero para reconstruir su región.

Sin embargo, requiere muchos sacrificios como se evidencia cuando finalmente nos enteramos de cómo murió Yoruga, toda una debacle que incriminó a Boruto por el asesinato de la reina Sakuya en la Tierra del Silencio.

Boruto cuenta la historia de este importante personaje.

El equipo 7 del famoso anime encontró el cuerpo marchito de Yoruga en el sitio, pero nunca obtuvimos detalles de lo que realmente sucedió, y muchos se preguntaron si se peleó con sus hermanos y lo mataron.

Pero a medida que avanzaba el arco, vimos cuán leales y obedientes eran, así que tenía que ser algo más. Ahora, descubrimos que estaban siguiendo al escuadrón de Boruto desde el momento en que comenzaron a buscar el ADN, buscando a cuestas en la búsqueda y robarselo.

Sin embargo, cuando los cuatro hermanos se dieron cuenta de que el castillo de Sakuya tenía el arma, no sabían que iban a impulsar la muerte de Yoruga.

En un flashback, se encuentran con un escudo impenetrable gigante que forma una cúpula alrededor del castillo. Yoruga, sin embargo, admite que es hora de dar un paso al frente, haciendo el máximo sacrificio en el proceso.

Su jutsu prohibido es la "Puerta de apertura de la vida después de la muerte" que permite a los usuarios pasar a través de una puerta de entrada a cualquier lugar que desee. Yoruga, sin embargo, no está pasando; simplemente lo abre para que pasen sus hermanos y esto lo agota, envejeciendo hasta el punto de que su frágil cuerpo queda sin vida.

Sus hermanos ni siquiera tienen tiempo para llorar porque tienen que cumplir con su misión. Dejó en claro que es lo que quería, estableciendo el tono de lo que vendrá después. Yoruga los dejo con un pendiente y les pidió que lo enterraran debajo de un peral en el orfanato donde fueron criados.

Para hacer las cosas aún más desgarradoras, seguimos viéndolos cortar un melocotón, su alimento favorito y único que tenían cuando eran pobres, y dividirlo en cuatro.

La muerte de Yoruga fue expuesta en Boruto, el anime del hijo de Naruto.

Por lo tanto, esta trágica historia es similar a Nagato, Yahiko y Konan, los huérfanos que Jiraiya crió en una tierra azotada por la pobreza, sin saber que se convertirían en Akatsuki y Pain.

Desafortunadamente, Yuga moriría usando su técnica de golem en el último episodio mientras sus hermanos restantes huían, así que cuando Asuka e Hiruga recuerdan la muerte de Yoruga, por la que estuvieron presentes, te sientes por ellos admitiendo que solo pueden dividir de dos maneras.

Sienten que Yūga se ha ido, y mientras Asaka se aleja, con Hiruga quedándose atrás para frustrar la persecución del Equipo 7, recuerda a Yoruga por ser un buen líder y ejemplo. Ese sacrificio también lo inspira a dejar de lado las diferencias con la tripulación de Boruto por ahora, ya que se da cuenta de que la sanguinaria Deepa está cazando a su hermano, lo que podría arruinar todo por lo que murieron sus hermanos.

