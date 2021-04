Boruto puede haber explicado por qué Kawaki se vuelve malvado

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del capítulo 56, "Code", de Boruto: Naruto Next Generations por Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto, Mari Morimoto y Snir Aharon, ahora disponible en Viz Media y MANGA Plus.

Cuando Isshiki Ōtsutsuki reveló que la marca de Karma en el cuerpo de Kawaki reescribiría al adolescente y le permitiría renacer, pareció responder al misterio de por qué Kawaki comenzó la serie Boruto como un enemigo.

Ese flash-forward lo mostró como la persona que destruyó a Konoha, mató a Naruto Uzumaki y se estaba preparando para atacar a Boruto. Las teorías de fanáticos creían que el proceso cambió y la mente de Isshiki se colocó en el cuerpo de Kawaki, que luego se utilizó para llevar a cabo las órdenes del extraterrestre.

Kawaki quiere salvar a Boruto y Naruto pero Code tiene otros planes

Sin embargo, cuando Isshiki murió y Kawaki perdió su marca de Karma en el manga, los fanáticos tuvieron que idear nuevas teorías sobre por qué Kawaki se volvería malvado. Gracias al capítulo 56 de Boruto: Naruto Next Generations, ha surgido otra posibilidad, y es una idea que postula el propio Kawaki.

Kawaki quiere curar a Boruto de su marca, sabiendo que la conciencia de Momoshiki se está apoderando del hijo de Naruto. Ambos son 80 por ciento Ōtsutsuki, pero la transformación es mucho más drástica para Boruto, quien puede ser poseído una vez que usa sus poderes y drena su chakra.

Code, Boruto y Kawaki están más conectados que nunca

Pero Kawaki ofrece una idea: aquellos que manejan el Karma pueden transferirlo a otra persona. Insiste en que Boruto Uzumaki encuentre a Code y se lo pone para que si Momoshiki se apodere del cuerpo de Boruto, o si el rubio muere en la batalla, él puede renacer en Code.

El problema es que Kawaki no sabe que Isshiki se apareció a Code antes de morir y le dio un Karma Blanco, a diferencia del Negro que tenían los chicos. Esto le permite a Code obtener todos los poderes de Isshiki pero seguir siendo él mismo. Es aquí donde radica el giro potencial para el futuro.

¿Kawaki se convertirá en villano al final de Boruto?

Según la lógica de Kawaki, Code también puede transferir esta marca a alguien y renacer. Es lógico que cuando él y Boruto busquen Code, este pueda colocar esta marca en Kawaki en su lugar. También es una forma astuta de hacer que los héroes de Konoha piensen que mataron al Code original, mientras que su mente puede apoderarse del cuerpo de Kawaki.

También sería una venganza perfecta, ya que Code veneraba a Isshiki, completando así el proyecto inicial que Isshiki comenzó con Kara cuando convirtió a Kawaki en este anfitrión. Solo el tiempo dirá si Boruto: Naruto Next Generations irá por ese camino, mientras tanto, el anime continúa en su arco enfocado en Kawaki.

