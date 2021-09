¿Boruto plagió una de las mejores películas de Dragon Ball Z?

La descripción que dio Code sobre el Árbol Divino en Boruto: Naruto Next Generations, resultó compartir muchas similitudes impactantes con el Árbol del Poder visto en una de las mejores películas de Dragon Ball Z.

En la película de Dragon Ball Z, el Saiyan Turles planta el árbol del mismo nombre en la Tierra para cosechar su fruto, ya que aquellos que los comen obtienen un poder inconmensurable. El problema, es que para generar alimentos tan increíbles, el árbol consume todos los nutrientes del planeta y al final deja un mundo desértico.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias entrará en territorio de spoilers. Te recomendamos leer el capítulo 62 del manga Boruto antes de continuar. Dicho lo anterior, es importante destacar que Masashi Kishimoto (creador de Naruto) se considera gran admirador de Akira Toriyama y el universo Dragon Ball.

El Árbol Divino en Boruto

Code explica su plan con el Árbol Divino

En el capítulo 62 de Boruto: Naruto Next Generations disponible en MANGA Plus, el villano Code de la organización Kara revela su plan para crear su propio Árbol de Poder a Kawaki, un niño que fue criado por los miembros de Kara para servir como el futuro recipiente de su líder Isshiki Ōtsutsuki.

Kawaki había escapado originalmente del dominio de Kara y se había ido a vivir a Hidden Leaf Village, donde se enamoró de la aldea Konoha y además llegó a ver a Naruto como una figura paterna.

Pero el niño perdido pronto se llenó de desesperación por la muerte de Isshiki, consciente de que Code buscaría venganza contra Naruto y su aldea. Así que Kawaki dejó la protección de la Red Sensorial de su aldea para implorar a Code que perdonara a su nueva familia y hogar.

Al escuchar esta presuntuosa solicitud de Kawaki, Code divulga sus verdaderas intenciones al antiguo vessel de Otsutsuki. Aunque Code planea matar a Naruto, tiene objetivos mucho más elevados más allá de Hidden Leaf Village.

En pocas palabras, Code quiere plantar el llamado Árbol Divino que succiona todo el chakra de su planeta, matando a casi todos y todo lo que hay en él. Aunque Code revela que obtendrá la fruta del chakra del árbol, no está claro si comerá dicha fruta o no y si al ingerirla aumentará su propio chakra.

¿Similitudes con el Árbol del Poder en DBZ?

Sería interesante si los escritores Ukyō Kodachi y Masashi Kishimoto deciden copiar más de la película Dragon Ball Z: Tree of Might además del efecto perjudicial que tiene el Árbol Divino en su planeta y los poderes que sus frutos otorgan a quienes los comen.

Por ejemplo, Turles también usa el extracto del Árbol del Poder para revivir a sus secuaces Rasin y Lakasei. Esto sería problemático si el Árbol Divino posee poderes similares a los que Code, sin duda, aprovecharía esto para devolverle la vida a su maestro Isshiki.

A pesar de que se convirtió en polvo, el Ōtsutsuki es una raza versátil que ha evolucionado continuamente durante miles de años mediante el consumo de energía vital y material genético.

Independientemente, el Árbol Divino será una adición bienvenida al universo de Naruto, ya que el Árbol de la Vida solo apareció en una película, que ni siquiera se considera canon. Akira Toriyama originalmente canonizó al villano Garlic Jr. de su primera película de Dragon Ball Z, The Dead Zone, al hacer que protagonizara el antagonista principal en una saga solo de anime.

Pero ese movimiento fue recibido con una negatividad tan ferviente que es poco probable que vuelva a visitar sus películas más antiguas en busca de material futuro (aparte de Broly, claro está).

Es una pena, ya que Tree of Might fue una de sus películas de Dragon Ball Z más atractivas de su 13. Con suerte, el shinobi no podrá evitar que Code plante el Árbol Divino en los capítulos futuros para que los fanáticos puedan experimentar alguna réplica del Tree of Might una vez más.

Recordando que Naruto Modo Barión hace su debut oficial en el anime Boruto, el momento de explorar los planes de Code llegará más pronto que tarde. ¿Qué opinas del parecido entre el Árbol Divino de Boruto y el Árbol del Poder en Dragon Ball Z?

