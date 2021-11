Boruto manga capítulo 64, spoilers y fecha de lanzamiento revelados

Recientemente, los fanáticos del anime secuela de Naruto son testigos de la fase más intensa en la vida del Séptimo Hokage. Naruto finalmente perdió a Kurama, lo que fue desgarrador para toda la comunidad de fanáticos.

Al igual que en el anime, la serie de manga Boruto escrita por Masashi Kishimoto se encuentra en un punto emocionante. En la lucha contra Code, el hijo de Naruto ha desatado a Karma, dándole una apariencia inusual. Ahora, los fanáticos quieren ver cómo esto podría cambiar las tornas contra Code en el próximo capítulo.

¿Cuándo sale el manga de Boruto 64?

El capítulo 64 se lanzará en todo el mundo el viernes 19 de noviembre de 2021. Puedes leer todos los capítulos en VIZ Media y Manga Plus. Ambas plataformas nos regalan los tres primeros y los tres últimos capítulos de forma gratuita. Sin embargo, debes convertirte en miembro de Shonen Jump para desbloquear el resto de los capítulos de VIZ.

Teniendo en cuenta el calendario de lanzamientos anterior del manga, podemos decir que el capítulo 64 se lanzará a la medianoche JST (hora de Japón) el 20 de noviembre. Sin embargo, la fecha y la hora de lanzamiento pueden variar según su zona horaria:

Hora del Pacífico: 19 de noviembre a las 7:00 AM PST

Hora central: 9:00 AM CST el 19 de noviembre

Hora del este: 10:00 AM EST el 19 de noviembre

Hora británica: 3:00 PM BST el 19 de noviembre

Horario europeo: 4:00 PM CEST el 19 de noviembre

Indian Timing: 8:30 PM IST el 19 de noviembre

Anteriormente, reviven la forma Otsutsuki de Boruto en el capítulo 63 y según filtraciones recientes, el próximo capítulo se titula "Control". Este comienza con Ada explicando a Code sobre la nueva forma de Karma del protagonista.

Spoilers de Boruto manga capítulo 64

Foto: Shueisha - Spoilers del capítulo 64

Ada confirma que el hijo de Naruto todavía está tomando las pastillas de Amado, razón por la cual todavía está despierto. Naruto convoca a dos clones para entrar en su modo Sabio, y le pide a Shikamaru que se concentre en el chakra del protagonista en lugar del de Kawaki.

Mientras tanto, el joven Uzumaki intenta luchar contra Code convocando a cuatro clones, pero estos clones no llevan la marca de Karma. Entonces, Code destruye rápidamente algunos de los clones.

Después de eso, Code se teletransporta constantemente entre diferentes lugares para esquivar cada ataque del protagonista. Ada advierte a Code que se tome esta pelea en serio, ya que no sabe cómo predecir la nueva forma del rubio.

El hijo de Naruto está decidido a terminar esta pelea con Code de una vez por todas. Entonces, intenta absorber las marcas de Code's Claw. Sin embargo, no pudo hacerlo porque las marcas de Garra están hechas de Hierro de la sangre de Code, materializado con su chakra.

Code aparece detrás de Kawaki para llevárselo a Ada, pero Kawaki finalmente decide no rendirse tan fácilmente. Después de eso, el hijo de Naruto carga hacia Code con Rasengan, pero Code esquiva su ataque fácilmente.

Finalmente, el capítulo termina con el hijo de Naruto desmayándose después de gritar de dolor en el pecho. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Boruto: Naruto Next Generations en Crunchyroll.

