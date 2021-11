Boruto emociona a los fans del anime por la nueva misión de Shikamaru

Shikamaru Nara ha demostrado ser uno de los ninjas más inteligentes de Hidden Leaf Village a lo largo de las tres series que caen bajo el estandarte de Naruto. Este personaje también se convirtió en el primer Chunin de todos los genin principales y ahora está recibiendo una nueva misión emocionante en el manga Boruto.

Mientras el hijo de Naruto y Kawaki luchan contra el nefasto Code, el nuevo líder de la Organización Kara, el resto de Konoha está debatiendo cómo manejar la situación mortal que está ocurriendo.

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo del manga, Capítulo 64, en MANGA Plus. Es posible que desees volver ahora, ya que en La Verdad Noticias nos sumergiremos en el territorio de los spoilers.

¿Cuándo sale el nuevo capítulo de Boruto?

Al momento de redactar este artículo, el nuevo Capítulo 64 se estrenó el 19 de noviembre de 2021. Shikamaru Nara protagonizó la portada, por lo que ahora sabemos que él estaría involucrado en el actual conflicto entre Konoha y Kara.

Desde la batalla con Jigen, Naruto ha estado en desventaja ya que Kurama murió como resultado del Modo Baryon que el Séptimo Hokage necesitaba emplear para asumir la cabeza de la Organización Kara.

Al no tener más el poder del Zorro de Nueve Colas a su disposición, Shikamaru ha decidido unirse a Naruto como respaldo mientras se preparan para enfrentarse a Code junto al hijo de Naruto y Kawaki.

Afortunadamente para Konoha, el manga trae de vuelta una gran transformación de Naruto, el Modo Sabio que aprendió mientras estudiaba con Jiraiya y aprendía más sobre sus propias habilidades internas.

Si bien Shikamaru ciertamente no se queda atrás en el departamento de poder, con su dominio de la manipulación de las sombras que le permite controlar los movimientos de los oponentes, es posible que no esté listo para la primera línea cuando se trata de poderes como Code, el hijo de Naruto y Kawaki.

¿Cuál es la nueva misión de Shikamaru?

(Foto: Shueisha) Naruto y Shikamaru al final del Capítulo 64

Shikamaru revela sus intenciones de unirse a la batalla junto a Naruto diciendo: "Nadie está pensando en intentar detenerte. Yo iré contigo. Ya que, desafortunadamente, Sasuke aún no ha regresado de rastrear Code, y Sai está de guardia de Amado”.

“Lo sé. Será peligroso. No quiero discutir contigo. Solo agradece que no te detengamos. Saldremos tan pronto como Boruto esté localizado", dijo Shikamaru en el Capítulo 64 de Boruto. En otras noticias, Shikamaru es uno de los 10 personajes de Naruto que lucharon con el romance.

