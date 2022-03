Boruto demuestra que sería un mejor Hokage que Naruto

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del Capítulo 67 de Boruto: Naruto Next Generations. Todo lo que Boruto siempre quiso hacer fue salir de la sombra de Naruto. Como héroe salvador del mundo y líder de una gran potencia mundial, el Séptimo Hokage ha dejado grandes sandalias por llenar.

Sin embargo, a pesar de los repetidos intentos de Boruto de distanciarse de su famoso padre, el último capítulo de su manga demuestra que en realidad sería mucho más adecuado para el papel que Naruto.

Desde que a Boruto se le implantó el Karma de Momoshiki, su futuro ha sido incierto. El villano Ōtsutsuki se ha propuesto convertir el cuerpo de Boruto en el suyo poco a poco cada vez que Boruto aprovecha el poder de Momoshiki. Anteriormente, informamos todo sobre Momoshiki en el anime de Naruto.

Desafortunadamente, la tentación de Boruto de acceder a ese tremendo poder ha sido demasiado grande para dejarla pasar, y eso es cierto ahora más que nunca. Cuando Kawaki va a buscar a Code y acabar con él, Boruto, naturalmente, lo sigue.

En la pelea que sigue, Boruto recurre a Karma para intentar vencer a Code, pero pierde el control de sí mismo. Cuando llegan Naruto y Shikamaru, ya es demasiado tarde. En un breve momento de lucidez, Boruto le dice a Kawaki que siga adelante con su plan. Sin dudarlo, Kawaki mata a Boruto, para horror absoluto de Naruto.

Ahora, en Boruto: Naruto Next Generations Capítulo 67, los lectores ven las consecuencias de ese explosivo último momento. Code sale corriendo, dejando a Naruto en estado de shock y Shikamaru calculando su próximo movimiento. Se pregunta qué van a hacer con Kawaki ahora que es un asesino.

Aunque Naruto duda, Shikamaru se apresura a recordarle que están hablando de alguien que mató a su hijo. Sin embargo, el problema de Naruto es que también ve a Kawaki como su hijo, y no quiere perder a sus dos hijos.

Foto: Shueisha / Boruto Capítulo 67

Antes de que la conversación pueda avanzar más, Boruto se despierta y revela que sobrevivió al ataque de Kawaki. Momoshiki sacrificó lo último de su Karma para curar las heridas de Boruto, lo que significa que Boruto es 100% Ōtsutsuki ahora.

Si bien el sueño de Naruto siempre había sido convertirse en Hokage, este último arco muestra grietas en su liderazgo. Una de las características que definen a Naruto es cuánto se preocupa por sus amigos y familiares.

Esto se manifestó de manera más famosa en su negativa a renunciar a Sasuke cuando todos los demás lo habían hecho. Eso puede haber funcionado bien al final, pero ahora que es el líder de Konoha, ese tipo de pensamiento es peligroso.

Está más que dispuesto a arriesgar a Konoha por el bien de sus dos hijos. Por otro lado, Boruto claramente no tuvo problemas para pedirle a Kawaki que terminara con él cuando ya no podía controlar a Momoshiki.

Si bien inicialmente podría parecer que se trata de Boruto haciendo un sacrificio personal, vale la pena mencionar lo que esto podría haber significado para Kawaki si se hubiera mantenido permanente.

Kawaki podría haber sido exiliado o incluso ejecutado por matar al hijo del Hokage. Pero ambos shinobi sabían que era necesario hacerlo y estaban dispuestos a hacer el sacrificio. Independientemente de si Naruto es el mejor o el peor Hokage, ese es el tipo de sacrificio que simplemente no está dispuesto a hacer.

La voluntad de Boruto de sacrificarse a sí mismo es un momento de carácter notable que demuestra que tiene más profundidad de lo que muchos creen. Teniendo en cuenta que su abuelo y su padre son dos de los Hokage más famosos de Konoha, parece que el liderazgo está en los huesos de Boruto, le guste o no.

Naruto puede tener buenas intenciones, pero este último arco demuestra que simplemente no tiene las agallas para enfrentar las preguntas difíciles que Boruto no duda en responder. Recuerda que puedes leer el manga Boruto en línea desde MANGA Plus.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!