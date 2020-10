Boruto confirma por qué Sarada es el miembro más débil del clan Uchiha

Recientemente en Boruto, Sarada tuvo un momento difícil con su falta de confianza en sus habilidades. No ayuda que ella y el Equipo 7 fueran golpeados por el Joker de Kara, Deepa; una pelea que dejó a Mitsuki aferrado a la vida.

Ella y Boruto supieron que tan pronto como se recuperaron, tenían que volver al "tablero de dibujo" porque no solo vieron a los shinobi de otras naciones asesinados, sino que fueron testigos de cómo sus propios ninjas senior, Mugino y Konohamaru, también eran brutalmente golpeados.

Sarada Uchiha sorprende a fans por la diferencia de poderes con otros miembros del Clan

Mientras Boruto entrena con Kakashi, Sarada está inspirada para entrenar con su padre, Sasuke, en el último episodio. Y a medida que avanzan, se revela por qué ella es la más débil de todo el clan Uchiha, lo que tiene que ver con su condicionamiento Sharingan y su crianza pacífica.

¿Cuál es la gran debilidad de Sarada Uchiha?

El Sharingan es un dōjutsu ocular con el que solo un Uchiha puede nacer. Durante siglos, les ha dado una ventaja en la guerra desde que fueron transmitidos por Indra Ōtsutsuki, hijo del Sabio de los Seis Caminos y nieto de Kaguya. Pero solo se activa mediante poderosos desencadenantes emocionales. Sarada activó su único tomoe - los tomoe son las marcas dentro de un ojo Sharingan - cuando vio a Sasuke, emocionado porque se había ido de Konoha durante años haciendo el trabajo de Ranger.

Pero este tipo de cosas no suceden a menudo en el anime, especialmente porque ahora la familia está muy unida.

Por el contrario, Sasuke describe el otro lado de los desencadenantes emocionales, donde el trauma severo, la angustia y el dolor conducen a la evolución de Sharingan. Los desencadenantes negativos son más comunes y, a menudo, tienen que ver con la "Maldición del odio" Uchiha, que se arraiga cuando un Uchiha ve u oye que alguien está muriendo o cuando ellos mismos matan a alguien.

Ocurrió con gente como Madara, Obito, Itachi, Shisui y Sasuke, por nombrar algunos, y Sasuke le dice a Sarada que no puede entrenar su ojo a menos que pase por algo similar.

En el pasado, los Uchiha eran la fuerza militar de Konoha y tenían niños soldados peleando guerras desde una edad temprana. Por lo tanto, evolucionarían su Sharingan mucho más rápido, convirtiéndolos en prodigios. Sarada quiere ser uno, pero su padre insiste en que no puede cortocircuitarlo.

Irónicamente, en una era en la que las Grandes Naciones se llevan bien, donde la guerra es escasa y los jóvenes shinobi no se entrenan tanto o tienen misiones mortales, y donde no hay luchas internas en la aldea, Sarada simplemente no conoce las dificultades como lo hizo su padre. Así que esta es una espada de doble filo porque está cómoda, sana y salva, pero este tiempo de paz obstaculiza su progreso.

Sin embargo, Sasuke deja en claro que debería trabajar para progresar sin que las tragedias la impulsen, enseñándole a simplificar la visión actual que tiene con su tomoe solitario, donde tiene que esquivar las balas de metal que le arrojan. Sin embargo, mientras agota su ojo y sangra, Sarada no quiere darse por vencida, lo que preocupa a su madre espía, Sakura.

Sakura sabe que su hija se está presionando mucho a sí misma, especialmente porque ella y Sasuke son los últimos Uchiha. Sin embargo, está claro que Sarada está en realidad años luz por delante de otra persona que tendría esta discapacidad a su edad y Sasuke le aseguró que está en el camino correcto, ya que no es complaciente.

¿Crees que Sarada en verdad es el integrante más débil del clan Uchiha? Dinos que piensas en los comentarios.