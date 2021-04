Boruto capítulo 57 spoilers, fecha de estreno y dónde leer

Que el manga secuela de Naruto siguiera trayendo villanos fuertemente armados fue un gran problema. Pero, con la repentina aparición de Code, todos los villanos parecen peones. Boruto: Naruto Next Generations lanzará su capítulo 57 pronto y si bien los escaneos en bruto aún no han salido, en La Verdad Noticias tenemos algunos spoilers.

El nuevo manga de Masashi Kishimoto, Ukyō Kodachi y Mikio Ikemoto se ha desarrollado a través de sus diferentes fases y ha roto sus clichés. Tras algunas muertes trágicas y momentos felices, la serie shonen finalmente está en su apogeo de adrenalina nuevamente.

Para cualquiera que esté al tanto de Boruto: Naruto Next Generations, muchos pensaron que Isshiki sería el jefe definitivo. Si bien la pelea entre Konoha e Isshiki fue impresionante, parece que lo que se avecina es una amenaza mucho mayor. ¡Esta nueva amenaza es Code!

Code en el anime de Boruto (Foto: Studio Pierrot)

¿Qué esperar de Boruto capítulo 57?

El capítulo 57 de Boruto: Naruto Next Generations se titulará 'Ada'. La portada del manga también contará con Ada. El capítulo 57 no contendrá peleas masivas, pero una vez más, este se centrará en la construcción del escenario para lo que se avecina en el futuro.

Cuando Amado y Naruto están discutiendo la situación de Boruto, Amado le ofrece algunas tabletas que se usaron para suprimir a Byakugan. Amado piensa que estos actuarán como una represión hacia el Otsutsuki dentro de Boruto.

Sin embargo, estos medicamentos tienen algunos efectos secundarios importantes que van desde la ceguera parcial hasta la muerte. Lo que es peor es que Boruto podría necesitar tomar estos medicamentos con regularidad. Se iniciará una conversación entre Amado y Naruto mientras buscan un cierre.

Amado en el anime de Boruto (Foto: Studio Pierrot)

El capítulo 57 del manga seguirá principalmente los eventos posteriores a la reunión de Code con Ada. Se arrojará más luz sobre las habilidades de Ada. Ella tiene clarividencia, lo que significa que puede investigar cualquier cosa que ocurra en el mundo. Todo lo que sucedió en el pasado, justo antes de que ella naciera, lo puede ver como un recuerdo.

Además, Ada tiene habilidades superiores que provienen de su Senrigan. Puede atraer a hombres y mujeres y esclavizarlos para su beneficio. Incluso logra congelar a Code cuando intenta atacarla. Ada también siente odio por Amado, ya que lo culpa por su incapacidad para experimentar un amor normal y apasionado.

Code va a confrontar a Ada con respecto a los limitadores en su cuerpo. Ada le dice que ni siquiera ella puede hacerlo. La eliminación de sus limitadores requiere la biometría de Amado. Es decir, necesitarán acceder al comando de voz de Amado y un escaneo de su iris. Debido a la complejidad del ojo mecánico oculto, ningún Jutsu serviría tampoco.

Fecha de estreno y dónde leer Boruto 57

El capítulo 57 de Boruto: Naruto Next Generations se lanzará el 20 de abril de 2021. El capítulo estará disponible para leer en Viz Media y la aplicación Manga Plus de Shueisha. El próximo capítulo establecerá mejores bases para un estallido de guerra absolutamente épico.

Sin embargo, antes de que Code ataque, Konoha podría estar enfrentando a Ada. En cuanto a Amado, sus verdaderas intenciones siguen ocultas. No hace falta decir que no traicionaría a Konoha. En las circunstancias dadas, parece muy poco probable que apuñale a Konoha en la espalda.

Resumen de Boruto capítulo 56

El capítulo 56 brinda mucha información sobre el Code. Al final, también se demostró su poder despiadado. Tras la muerte de Isshiki, juró vengarse de Boruto, Naruto, Sasuke y Amado. Escondido principalmente en las sombras durante la mayor parte del manga anterior, Code hace una entrada repentina como villano.

Un breve recuerdo de Kawaki y Amado nos dice que Code fue creado por Amado como muchos otros androides. Jigen ordenó que mataran a todos los demás Androides, pero no dañó a Code por su lealtad. Sin embargo, Jigen colocó limitadores en Code para que siguiera matando a todos.

Boruto y Kawaki en el salto temporal (Foto: Instagram)

Es de destacar que Code ha sido hasta ahora un enemigo de gran poder con los limitadores activados. El capítulo muestra a Code acumulando más información sobre él. Code podría ser retratado como un villano, pero ha habido indicios de que su valor es más que eso.

Kawaki señala que Boruto puede hacer de Code su recipiente y así resolver su problema de Karma. Pero, Boruto tiene su moral en juego si está de acuerdo con la decisión. No ha habido confirmación sobre el progreso con respecto a este giro de la trama.

Al final de Boruto: Naruto Next Generations capítulo 56, Code conoce a Ada, un androide creado por Amado que lo sabe todo. Por otra parte, te recordamos que el anime está adaptando el arco de Kawaki y puedes ver los nuevos episodios en Crunchyroll.

