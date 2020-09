Boruto capítulo 50: ¿Code se involucrará en pelea de Isshiki al buscar a Kawaki?

Boruto capítulo 50: ¿Code se involucrará en pelea de Isshiki al buscar a Kawiki?

Hay muchas variables en la batalla inminente que Boruto, Sasuke y Naruto enfrentarán contra Isshiki en el capítulo 50 de "Boruto: Naruto Next Generations", y la participación de Code podría ser una de ellas.

Sin embargo, Isshiki tiene otras prioridades en el capítulo 50 de "Boruto" que no puede enfrentar a menos que el trío esté totalmente derrotado y esto le abre la posibilidad de obtener la ayuda de Code en la díficil pelea.

¿Code aparecerá en el capítulo 50 de "Boruto"?

Isshiki es el miembro restante de Kara que no está herido y puede realizar tareas y llevar a cabo misiones. Se puede recordar que Amado envió a Delta al modo de suspensión mientras que Kashin Koji, también conocido como el clon de Jiraiya, resultó ser una creación que solo tenía la intención de detener al Otsutsuki.

Eso hace que Code sea el único aliado en el que Isshiki puede confiar en el capítulo 50 de "Boruto: Naruto Next Generations".

Boruto capítulo 49



Isshiki Vs. Naruto, Sasuke e Boruto



La última vez que apareció en el manga, se vio a Code protegiendo a la Bestia de Diez Colas en una dimensión extranjera. Teniendo en cuenta la importancia de la importancia del Jubi en el cumplimiento del único propósito de Otsutsuki de llegar a la Tierra, esto significa que Isshiki sabe que Code es lo suficientemente fuerte como para confiar en él para contener a la criatura.

Pero Isshiki también aprendió que Boruto puede aprovechar sus habilidades traídas por su sello de karma, y eso podría convencer al villano de buscar ayuda en el capítulo 50 de "Boruto" de su aliado restante.

Code podría aparecer en el capítulo 50 de Boruto

Code es un comodín en el sentido de que la serie de manga apenas ha revelado nada sobre sus verdaderas habilidades de combate. Cabe señalar que Isshiki no esperaba que Naruto escapara de Boro, por lo que también debería decir algo sobre las habilidades de Code.

Por otro lado, ver a Isshiki luchar solo contra dos de los shinobi más fuertes de Konoha más Boruto que tiene karma tendría sentido solo para establecer cuán poderoso es el enemigo actual.

Entonces tiene sentido que Isshiki simplemente envíe Code a otra tarea, como infiltrarse en Konoha y recuperar a Kawaki. Esta es solo una de las posibilidades para el capítulo 50 de "Boruto", pero lo que es casi seguro es que la batalla con Isshiki contra Naruto, Sasuke y Boruto comience.

Confirman lanzamiento anticipado del capítulo 50 de Boruto

La serie de manga recibe una nueva entrega solo una vez al mes, por lo que es una buena noticia que el capítulo 50 de “Boruto” esté programado para ser lanzado dos días antes de lo habitual.

El nuevo tomo del manga de "Boruto: Next Generations" estará disponible el viernes 18 de septiembre a través de canales oficiales como Manga Plus y Shonen Jump de Viz.

