Boruto: ¿Qué le pasó al personaje Anko Mitarashi?

De todos los personajes heredados del universo Naruto que desempeñarán un papel en la secuela Boruto: Naruto Next Generations, el que tiene el mayor potencial sin explotar sigue siendo Anko Mitarashi. ¿Recuerdas quién es ella?

Anko comenzó su vida como una de las supervisoras del Examen Chunin, antes de convertirse en un personaje complejo con una historia complicada con el entonces antagonista principal Orochimaru. ¡Sí, ella era su discípula!

Según CBR, su transición a la mujer de 43 años que vemos en Boruto es, honestamente, una forma bastante inteligente e interesante de escribirla. Ella ha asumido el papel de maestra, en un lugar muy diferente en la vida, sin dejar de tener algunos aspectos inmaduros de su personalidad.

Anko (Naruto Shippuden) vs Anko (Boruto)

Sin embargo, en lugar de usar esta configuración para explorar un personaje con un trauma pasado intenso mientras crece, ella se convierte en el blanco de las bromas y casi irrelevante para la trama general del anime Boruto: Naruto Next Generations.

Los fanáticos de Anko no pueden evitar sentir que el personaje se hizo un desastre al no tener un papel real en la trama. Para explorar estas carencias, hablaremos de algunos spoilers de Boruto. La Verdad Noticias te advierte de no seguir leyendo si aún no estás al día con esta serie shonen.

La personalidad de Anko en Naruto y Boruto

Anko Mitarashi en su "tiempo libre"

En la serie original, Anko tuvo mucho desarrollo y trauma que podría haber sido fascinante de explorar entrando en Boruto. Ella era mayor que Naruto pero tenía un nivel de inmadurez similar. Ella idolatraba a Orochimaru cuando era una niña, pero fue utilizada y manipulada por él.

Ella se define constantemente por su relación con el villano, tanto por lo mucho que le enseñó como por cómo colocó el Sello Maldito del Cielo en su cuello, siendo la única que sobrevivió al proceso. Él finalmente se revive a sí mismo a través de la maldición que le puso, y ella finalmente se siente responsable de todos los crímenes que cometió.

El arco de Anko en Boruto pareció abrir la puerta a su crecimiento continuo, mostrándola en un papel más maduro y una posición en la que puede ayudar a criar a la próxima generación de ninjas. Debido a esto, pensarías que ella tendría una relación con los nuevos personajes u ofrecería consejos perspicaces.

Sin embargo, fuera del arco de los exámenes de graduación, ella es irrelevante para la trama general. Tiene algunas escenas aquí y allá, pero ninguna de ellas es importante, y realiza muy poca acción por sí misma que progresa en la narrativa.

Para complicar las cosas, Orochimaru ahora tiene un hijo, Mitsuki . Hay mucho potencial para que Anko y Mitsuki tengan una relación complicada y matizada debido a sus vínculos con Orochimaru, pero esto nunca se explora.

Es algo problemático que Orochimaru, un villano que hizo miserable la vida de Anko, juegue un papel más constructivo en la trama de Boruto que una de las muchas personas cuyas vidas fueron descarriladas por él.

Las bromas que recibe el personaje

En Boruto, Anko se presenta como una “holgazana” y adicta a la comida. La gente constantemente hace comentarios sobre su cuerpo o su incapacidad para encontrar marido. Es tratada como una fracasada, a pesar de ser un personaje increíblemente poderoso que ayudó a salvar al mundo ninja entero en más de una ocasión.

Estas bromas podrían haber sido contrarrestadas por su participación activa en la narrativa general, incluso como una adulta distante. Sin embargo, ella no lo hace. El único estereotipo gordo en el que Anko no cae es hacer dieta o preocuparse constantemente por su peso, lo cual, aunque es un buen cambio de ritmo, no cambia lo problemático que es su interpretación.

Boruto deja en claro que el papel de Anko en la narrativa es servir como una broma andante, con solo un par de escenas aquí y allá para recordarle a la audiencia que, sí, ella es una de las ninjas más poderosas que existen; pero no se le puede pedir nada más (hasta ahora).

