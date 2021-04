Boruto: Naruto prepara reunión de emergencia con todos los Kages

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo de Boruto: Naruto Next Generations, el capítulo 56 del manga, es posible que desees mantenerte alejado del resto de este artículo, ya que en La Verdad Noticias nos adentramos en un territorio de spoiler serio.

El manga de Boruto ha puesto a Hidden Leaf Village en una situación desesperada con la última batalla de Konoha contra la Organización Kara, más específicamente con su líder Jigen. Ahora, parece que Naruto ha tomado una decisión rápida para asegurarse de que todos los Kages estén bien preparados para lo que está por venir.

Aunque Konoha ha estado al frente y al centro en la batalla contra la Organización Kara, parece que el Séptimo Hokage está buscando cambiar eso. Por lo tanto, los fanáticos podrán esperar más momentos de los cinco Kages reunidos en el manga Boruto: Naruto Next Generations.

¿Qué pasó en el capítulo 56 de Boruto?

Con la derrota de Jigen, Konoha ha perdido algunos de sus arsenales más grandes, ya que el Zorro de Nueve Colas, Kurama, fue asesinado como resultado de darle a Naruto un nuevo poder sin encontrar para luchar contra Isshiki, mientras que también nos brinda una escena en la que Sasuke Uchiha pierde el poder del Rinnegan gracias a Momoshiki.

Mientras Naruto habla con Shikamaru, uno de sus aliados más confiables en sus deberes como Séptimo Hokage, se decide que se debe convocar una reunión de los Cinco Kage para compartir datos y elaborar el mejor plan de ataque contra los planes de la Organización Kara.

Foto: Boruto - Capítulo 56 (Shueisha)

Los Kages de las distintas aldeas, Gaara de Sand Village es uno de ellos, solo se reúnen cara a cara cuando el tiempo es esencial y un peligro inminente amenaza al mundo ninja en su conjunto. Cuando los Kage se reunieron durante Naruto Shippuden, formaron un vínculo para luchar contra Akatsuki y la amenaza de Obito junto con Madara Uchiha.

Además de esta próxima reunión de los líderes del Mundo Ninja, el hijo de Naruto y Kawaki discuten qué deben hacer para prepararse para el inevitable asalto de Code, quien está buscando venganza por la pérdida de su maestro, Jigen.

Mientras los dos jóvenes ninjas se preparan para someterse a un nuevo ejercicio de entrenamiento, está claro que todas las manos están preparadas para el futuro de la franquicia Boruto: Naruto Next Generations ahora dirigida por el creador original Masashi Kishimoto.

