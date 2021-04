Boruto: Naruto piensa que su hijo es un fracaso en el anime

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers de Boruto: Naruto Next Generations episodio 194, "La casa Uzumaki", que ahora se transmite en Crunchyroll. En la serie Boruto, Naruto generalmente ha templado sus pensamientos cuando se trata de su hijo.

Puede identificarse con el niño impetuoso y temerario, ya que Naruto era de la misma manera cuando era un adolescente en el anime. Sabe que con el tiempo, su hijo madurará y se dará cuenta de lo que Konoha necesita de él.

Esto ayuda a que Naruto sea mucho más paciente y sepa no estresarse, ya que ya tiene mucha responsabilidad como Hokage of the Hidden Leaf. Sin embargo, en el episodio 194, descubrimos lo que realmente piensa del niño, y definitivamente lo deja un poco preocupado por la capacidad de Boruto para leer la habitación.

(Foto: Studio Pierrot) Boruto discute con Kawaki

Naruto se enfrenta a un desafío cuesta arriba, ya que Boruto y Kawaki no se llevan bien. Desde peleas en la mesa de la cena hasta disputas por compartir el baño, siempre están en conflicto con el otro. Aún así, el Séptimo deja muy claro que ahora son familia y deben trabajar juntos.

Después de todo, es la única forma en que pueden ayudar a descubrir cómo salvar a Kawaki del oscuro destino que los terroristas tenían en mente para él. Al final del epispdio 194 vemos a Kawaki hablando con honestidad a Boruto.

¿Cómo obtuvo su marca Karma Boruto?

En el anime, Kawaki discute sobre su marca de Karma con Boruto, preguntando cómo obtuvo la suya. Cuando escucha que es de la pelea de Momoshiki, el niño se sorprende porque es totalmente diferente a la suya. Por lo tanto, Kawaki detalla los experimentos sádicos de Jigen, que Naruto ha intentado sin éxito sacarle desde que se conocieron.

Afortunadamente, Naruto está escuchando a escondidas mientras escucha sobre los otros conejillos de indias y el proceso en sí en el laboratorio de Kara. Necesita información para Shikamaru y los otros líderes de la alianza, así como para su propio equipo científico.

Pero justo cuando Kawaki se mete en eso y Boruto finalmente se entusiasma con la idea de trabajar juntos, surge una mezcla de incomodidad, nerviosismo e ira. El hijo de Naruto cambia el tema a Kawaki rompiendo el jarrón de Himawari de hace unos días.

Está claro que Boruto no sabe cómo manejar el concepto de hermano, por lo que arruina la conversación. Kawaki inmediatamente le dice fuera, rompiendo su línea de pensamiento y cuando Boruto sale, Naruto se palpa y se susurra a sí mismo, "¡Ese idiot4 !"

Naruto sabe que ser un shinobi requiere tacto, tiempo y temperamento, pero su hijo tiene poco de estos. Es un juego tanto mental como físico, por lo que esto cumple con sus expectativas para el prodigio que engendró. Boruto: Naruto Next Generations estrena episodios semanalmente y los fanáticos pueden leer el manga en Shonen Jump.

