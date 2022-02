Boruto: Naruto Next Generations revive a uno de sus principales héroes

La serie Boruto: Naruto Next Generations ha visto a algunos personajes notables caer en batalla a medida que se intensificaba la guerra contra Kara y Otsutsuki, pero las cosas dieron un giro importante con el capítulo anterior de la serie.

Lo que originalmente parecía un asunto mucho más pequeño cuando Kawaki y el hijo de Naruto se enfrentaron a Code, pronto se convirtió en uno de los combates más intensos hasta ahora, ya que el niño proporcionó un enemigo mucho más grande de lo que nadie podía manejar. Esto finalmente lo llevó a la muerte cuando el capítulo anterior llegó a su fin.

Con la muerte del personaje principal como una posibilidad real al final del capítulo anterior, una de las principales preguntas que tenían los fanáticos era si la serie podría continuar o no sin el propio Boruto Uzumaki.

Afortunadamente, esa es una pregunta que no tendrá que plantearse durante un tiempo, ya que el capítulo más nuevo lo trajo oficialmente a la vida. Si bien esto parecía un tipo de avivamiento salvaje, es algo que solo podría haberse logrado debido a lo mucho que se ha convertido en un Otsutsuki. De igual forma, Naruto debate el futuro de Kawaki.

Boruto manga 67 fecha de estreno

Spoiler de Boruto: Naruto Next Generations manga 67

Tras su lanzamiento el 20 de febrero, Boruto Capítulo 67 es tendencia por la reacción de los fanáticos. El capítulo también devuelve la vida al hijo de Naruto. Momoshiki luego contacta a Boruto directamente y confirma que recibió heridas tan fatales que parte de su corazón y pulmones fueron destruidos.

Momoshiki luego confirmó que había resucitado a Boruto usando el resto del Karma. Gracias a que no estaba completo, Momoshiki necesitaba salvar la vida del hijo de Naruto para que no perdiera su única oportunidad de revivir por completo. Pero al hacerlo, también perdió la oportunidad de revivir.

Necesitaba compensar las piezas faltantes del Karma con el propio cuerpo de Boruto para fusionarlos a los dos de una manera que le permitiera a Boruto volver a la vida. Entonces, las piezas de su cuerpo destinadas a servir como recipiente de Momoshiki terminaron ayudando a Boruto a volver a la vida.

Pero todo esto es un trato único, ya que Momoshiki confirma que esto no es algo que Boruto podrá hacer con su Karma nuevamente. No importa lo que suceda en el futuro de la serie, Boruto se quedará con este cuerpo y no podrá volver de la muerte otra vez.

¿Dónde leer Boruto: Naruto Next Generations manga?

Puedes leer el manga de Boruto: Naruto Next Generations en MANGA Plus, la aplicación oficial de la editorial Shueisha. La Verdad Noticias te recuerda que también puedes ponerte al día con el anime en Crunchyroll y Netflix con subtítulos y doblaje en español latino.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!