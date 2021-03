Boruto: Naruto Next Generations revela el futuro de Kara en el manga

El anime de Boruto: Naruto Next Generations está siguiendo actualmente los eventos del Vessel Arc, que ha presentado al Equipo 7 al misterioso ninja pícaro conocido como Kawaki, pero la historia del manga está muy por delante de los eventos actuales de la serie de televisión y da pistas sobre el futuro de la Organización Kara.

Después de la pelea entre Boruto, Sasuke, Naruto y Kawaki contra el líder de Kara, Isshiki, también conocido como Jigen, está claro que los problemas de Hidden Leaf Village están lejos de terminar y tanto los ninjas viejos como los nuevos tendrán que pasar por un entrenamiento intenso para prepárate para un futuro oscuro.

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo de Boruto: Naruto Next Generations, Capítulo 56, es posible que desee mantenerse alejado del resto de este artículo, ya que en La Verdad Noticias nos sumergimos en un territorio de spoiler serio.

Fragmento del manga Boruto - Capítulo 56 (Shueisha)

El resurgimiento de Kara en Boruto

Jigen ha sido destruido gracias a la combinación de un pensamiento rápido de Kawaki y la muerte del zorro de nueve colas, Kurama, pero está claro que Kara continuará gracias al poder de su único miembro restante conocido como Code.

Con el espíritu de Jigen visitando al último miembro vivo de Kara, Code se ha puesto en una misión de venganza no solo para eliminar a los responsables de la muerte de su maestro, sino también para continuar el legado del Otsutsuki al obtener más poder para eventualmente convertirse en un dios.

Code irrumpe en una de las antiguas instalaciones de su camarada caído, invadiendo el escondite de Boro para entrar en contacto con una nueva figura misteriosa conocida como ADA. Considerado como el "que sabe todo en este mundo", no está claro qué es lo que Code tiene en mente para esta figura en coma.

Sin embargo, está claro que la lucha contra Kara está lejos de terminar para Hidden Leaf Village. ¿Cuál será el futuro de Naruto y Sasuke ahora sin superpoderes? Boruto: Naruto Next Generations se acerca poco a poco a esta saga de manga en su serie de anime.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en TikTok y mantente informado. Mata ne!