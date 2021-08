Boruto: Naruto Next Generations manga 61 muestra el nuevo plan de Kawaki

El panel final del capítulo 60 reveló que Kawaki todavía puede hacer algo para proteger a Konoha y al Séptimo Hokage, Naruto. Ahora, el usuario de Twitter "BoruArt" ha compartido un breve resumen del capítulo 61 de Boruto: Naruto Next Generations.

La Verdad Noticias te comparte que en el capítulo 61, Amado cree que el amor de Kawaki por Naruto no es más que una locura. Shikamaru agrega que es similar a la admiración de Code por el Otsutsuki. Mientras tanto, Inojin y Shikadai hablan con Boruto y Kawaki sobre el sistema de detección de Kohoha.

Informan a Boruto y Kawaki que es casi imposible que alguien escape de la vigilancia del equipo sensorial sin la capacidad de borrar su propio chakra. Kawaki parece estar contemplando algo cuando aprende sobre el sistema sensorial. Mientras el anime revela la horrible verdad detrás de la marca de Karma, el manga continúa subiendo el nivel de peligro.

Spoilers de Boruto: Naruto Next Generations manga 61

Boruto y Kawaki en el anime (Foto: Studio Pierrot)

El usuario de Twitter BoruArt comparte que el capítulo 61 del manga Boruto también muestra a Shikamaru encontrándose con Amado en la azotea. En otra parte, Kawaki regresa a la residencia de Uzumaki pero pronto se marcha. Utiliza la técnica del clon de sombras para escapar del equipo de vigilancia y luego borra su chakra.

Ahora, el sistema de detección de Konoha no puede detectar a Kawaki. Mientras tanto, solo Boruto y Eida saben sobre la fuga de Kawaki. Más tarde, Code se pregunta cómo Kawaki logró borrar su propio chakra y escapar de la aldea.

Eida revela al final del día que Kawaki es un Otsutsuki y puede usar las habilidades del Otsutsuki. Kawaki después de escapar de Konoha se dirige a alguna parte. Code se confunde al presenciar las acciones de Kawaki. Sin embargo, Code lo ve como una oportunidad y afirma que le preguntará cuando lo vea en persona.

El último capítulo mostró a Kawaki sintiéndose culpable por poner a la aldea y a Naruto en peligro. El chico le confesó a Naruto que Konoha no era un lugar para él y que solo era un forastero problemático. Sin embargo, Naruto le recordó que era parte de la familia Uzumaki y su hijo.

¿Dónde leer el manga Boruto?

Portada de Boruto Cap 61 (Foto: Shonen Jump)

Los fanáticos pueden leer el manga Boruto: Naruto Next Generations en MANGA Plus y VIZ Media. El capítulo 61 se estrenó el miércoles 18 de agosto y se tituló “Locura”. El Twitter oficial de Shonen Jump compartió la portada del capítulo y destacó una ilustración a color de Amado.

