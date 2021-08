Boruto: Naruto Next Generations anime 211 enfrenta a Kakashi vs Kashin Koji

El anime de Boruto: Naruto Next Generations se está abriendo camino actualmente a través de la fase Otsustsuki Awakening de la saga de Kawaki. Aunque la última serie de episodios ha presentado historias únicas del anime, también han dado lugar a algunas nuevas tomas de la saga original de Kawaki que los fanáticos no vieron en el manga.

El episodio más reciente lleva esto un paso más allá, ya que el misterioso Kashin Koji emprende una misión secreta para robar algunos datos de Hidden Leaf Village. Los fanáticos han recibido algunas curiosidades sobre Kashin mientras se escabulle por Konoha en los episodios hasta ahora.

Esta nueva misión hace que estos misterios sean aún más tentadores cuando se encuentra cara a cara con Kakashi Hatake. El Sexto Hokage nota cuán peligroso e inteligente es el miembro de Kara solo a primera vista, y su enfrentamiento aquí también demuestra lo duro que será Koji como oponente. Puedes ver Boruto: Naruto Next Generations en la plataforma Crunchyroll.

Kakashi vs Kashin Koji en Boruto episodio 211

El episodio 211 de Boruto revela más secretos de Kashin Koji, quien ha estado merodeando por la aldea en busca de datos antiguos. A lo largo del episodio, tuvo éxito en desviar a la aldea de su camino hasta que Kakashi también comenzó a investigar y pudo arrinconarlo poco después de que Koji tuviera éxito en adquirir la fecha que buscaba.

Aunque la pelea entre los dos fue corta, fue reveladora en términos de las habilidades de Koji en general. No solo reveló que Koji puede seguir fácilmente el ritmo de un luchador como Kakashi y evitar sus rápidos ataques de jutsu de rayos, sino que también reveló que Koji tiene algunas técnicas familiares.

Además del Jutsu de Invocación de Sapos y Rasengan que ya habían sido mostrados en episodios anteriores, el episodio 211 del anime Boruto mostró que Kashin Koji tiene una habilidad de Shadow Clone y un Jutsu de Toad Smoke que rápidamente le permitió escapar de Kakashi sin problemas.

Todas estas pequeñas pistas están conduciendo a algo grande para el futuro del anime, y está claro que Kashin Koji tiene algunos grandes objetivos propios. Pero, ¿qué pensaste de su pelea contra Kakashi en el episodio más reciente?

¿Qué sigue después de Boruto: Naruto Next Generations?

Foto: Shueisha - Manga de Boruto

La Verdad Noticias te recuerda que Boruto: Naruto Next Generations es la secuela de la serie original creada por Masashi Kishimoto y no hay otra serie después de Boruto. El orden para ver la franquicia shonen es primero leer el manga de Naruto en Manga Plus, seguido de Naruto shippuden y Boruto.

