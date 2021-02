Boruto: Los 10 usuarios de Taijutsu más fuertes del anime

A diferencia de Naruto, el Taijutsu recibe un poco más de amor en Boruto: Naruto Next Generations, un cambio bienvenido considerando cuán estéticamente agradable puede ser una pelea de combate cuerpo a cuerpo.

El único inconveniente es cuánto se centra en el propio Boruto. Es difícil medir a ciertos personajes como el mencionado Rock Lee y especialmente a su hijo Metal Lee, quien ha hecho muy poco en la serie. La secuela de anime compensa ese déficit con la forma en que la mayoría de los villanos son expertos en Taijutsu.

La Verdad Noticias te comparte a 10 usuarios de Taijutsu en el actual anime y manga de Boruto: Naruto Next Generations. ¡Advertencia! Si aún no estás al día con la serie, lo mejor es tomar la siguiente información como spoilers.

10 - Boruto Uzumaki

El hijo de Naruto es uno de los genins más fuertes en términos de Taijutsu, capaz de encadenar una serie de combos con cada una de sus extremidades. También posee un conocimiento básico del Puño Suave, una técnica que conocen todos los miembros de la familia Hyuga. Sin embargo, su falta de Byakugan lo detiene en ese sentido.

9 - Sumire Kakei

Como ex miembro del equipo 15, no debería sorprender que Sumire sea hábil en Taijutsu. Cuando Hanabi sea tu jounin asignado, aprenderás un par de cosas sobre el combate cuerpo a cuerpo. Gracias a su entrenamiento tanto con Hanabi como con su padre, es muy ágil y evasiva, luchando como lo haría un ninja del mundo real.

8 - Hanabi Hyuga

Como heredera de la propiedad Hyuga, no debería sorprender que sea una maestra de Taijutsu, solo superada por su hermana en términos de dominio del Puño Gentil. Durante un duelo con Boruto, ella mostró cuán evasiva y en control de sus movimientos es.

7 - Mitsuki

Mitsuki es el experto en Taijutsu más hábil entre los genin, solo Sumire se acerca a él y, a pesar de que la lucha es pareja, las modificaciones corporales de Mitsuki le dan la ventaja. A medida que se modifica, tiene una enorme reserva de chakra y la capacidad de regenerarse.

6 - Hinata Hyuga

Hinata es la princesa de los Hyuga por una razón. Hanabi puede ser la heredera de la propiedad, pero ahora Hinata la empequeñece en poder. En un duelo que fue una devolución de llamada a la serie original, Hinata logró golpearla cómodamente, ya no estar esposada por el miedo.

¿Qué personaje de Naruto tenía el mejor Taijutsu?

5 - Rock Lee

Durante Naruto The Last, Rock Lee y otros siete miembros del cuerpo de Suicide lograron cortar un meteorito por la mitad con el uso de la formación de alas de grúa. Dado que esto requiere abrir la sexta puerta, es razonable suponer que podría alcanzar las alturas de su maestro Might Guy si alguna vez fuera necesario.

4 - Kawaki

Kawaki es un arma viviente, una que sobresale en el combate a corta distancia. Él se defendió con creces contra Boruto en combate y mostró la capacidad de transformar su cuerpo en armas de la misma manera que Jugo.

3 - Boro

Boro podía levantar objetos sin esfuerzo que requerirían un equipo completo de ninjas para manejar y era engañosamente rápido. Se las arregló para defenderse de un asalto del Equipo 7 y Kawaki con nada más que su puño. El hecho de que su tolerancia al dolor fuera tan alta como lo ayudó también es importante.

2 - Koji Kashin

¡Spoiler! Cuando eres el clon de un ninja tan legendario como Jiraiya, no debería sorprender que seas un hábil ninja. Agregue que fue mejorado por Scientific Ninja Tools (como todo Kara), y tiene un verdadero monstruo en sus manos.

1 - Jigen

Puede que no sea el jefe final, ya que no era más que un buque sustituto de Isshiki, uno que el ser celestial consideraba demasiado débil para revivir. Finalmente, Koji también lo derrotó, pero eso no cambia lo bestia que era en el combate cuerpo a cuerpo.

Con su Kama activado, fácilmente se mantuvo al día con el Modo Sabio de los Seis Caminos de Naruto, incluso a velocidades intermitentes más rápidas que el Hokage. Es por eso que Koji esperó hasta que Jigen estuviera tan debilitado antes de golpear, sabiendo muy bien que un Jigen con todo su poder sería demasiado para manejar.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!