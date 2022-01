Boruto Episodio 233 al fin convierte a Kawaki en Genin

Boruto Episodio 233 está preparando el escenario para la mayor victoria de Kawaki en el anime hasta ahora con la vista previa del próximo episodio de la serie. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers.

A medida que el anime se abre camino a través de una serie de historias de anime originales mientras el manga continúa despejando la hoja de ruta para la próxima gran pelea contra Otsutsuki, los fanáticos han visto algunos cambios importantes en el joven ninja.

Ha habido grandes promociones, nuevas actualizaciones en las alineaciones de los equipos y más. Un luchador que también ha pasado por una serie de cambios ha sido Kawaki, ya que estaba tratando de convertirse en un shinobi oficial. A continuación, te compartimos todo sobre el camino de Kawaki para convertirse en un ninja.

Kawaki en Boruto Episodio 233

Boruto Episode 233 Preview [English Sub] (HQ)



Title: “The New Team Seven Jumps Into Action” (1/23) pic.twitter.com/zHMIkbi95g — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) January 16, 2022

Los episodios anteriores incluso hicieron que Kawaki tomara su examen final para convertirse en un Genin oficial mientras trabajaba con Shikadai y Cho-Cho con la intención de proteger a alguien, pero desafortunadamente esa misión fracasó.

Pero al final de ese episodio, Naruto le reveló que de hecho iba a comenzar a trabajar como Genin, y la vista previa para el próximo episodio del anime muestra una victoria aún mayor para Kawaki, ya que le ha dado su propia diadema de Konoha.

Boruto Episodio 233 se titula "The New Team Seven Jumps Into Action" y, como sugiere el título, la vista previa del episodio ve a Kawaki oficialmente premiado con una banda para la cabeza shinobi propia mientras se prepara para asumir un nuevo misión con el Equipo 7.

Aún no se ha revelado qué implicará esta nueva misión, ni se ha revelado cuál será el papel de Kawaki en esta nueva misión, pero es muy probable que esta sea la alineación del equipo principal que veremos para Boruto y los demás en el futuro.

Afortunadamente para Kawaki, Boruto y Mitsuki también siguen siendo Genin. Dada su historia con él hasta el momento, y con Sarada a cargo como el único Chunin, existe una buena posibilidad de que esta nueva alineación del equipo encaje bien con Kawaki.

Finalmente se dio cuenta de la verdadera profundidad y el corazón de un shinobi durante su examen final y, por lo tanto, parece que veremos si continúa o no en los nuevos episodios. Por otra parte, el manga Boruto: Naruto Next Generations lanza nuevos capítulos en MANGA Plus mensualmente.

¿Cuántos capítulos tiene Boruto?

Imagen: VIZ Media / Boruto: Naruto Next Generations

Al momento de redactar este artículo, el anime Boruto tiene 232 capítulos estrenados. Próximamente podrás ver Boruto Episodio 233 en Crunchyroll, la plataforma de streaming que transmite el programa legalmente en japonés y con subtítulos en español.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!