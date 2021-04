Boruto Capítulo 58: ¿Por qué Code está desesperado por despertar a Eida?

Los entusiastas del manga están esperando ansiosamente el capítulo 58 de Boruto, después del lanzamiento del capítulo 57 de Boruto el 20 de abril. La historia de Boruto: Naruto Next Generations ha tomado un nuevo giro después de la derrota de Isshiki Otsutsuki.

El lanzamiento del manga Boruto capítulo 58 está muy lejos, aún se puede predecir la historia mientras leímos el capítulo 57 hace unos días. El próximo capítulo se titula 'Número siete: Eida'.

Code y Eida en el capítulo 57 de Boruto.

El capítulo 58 de Boruto nos presentará a un nuevo personaje llamado Eida. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, jugará un papel clave en los próximos capítulos de Boruto: Naruto Next Generations.

De hecho, Eida será una pieza clave en los planes de Code para acabar con Naruto y Sasuke Uchiha. Recodemos que el capítulo 57 de Boruto termino con Code rompiendo el recipiente tubular de vidrio donde se encuentra Eida.

Eida jugará un papel importante en Boruto

Eida jugará un papel importante en Boruto.

Un informe de Blocktoro dice: "Code finalmente liberó a Eida de sus vínculos y parece que Amado sabe mucho sobre ella. Amado todavía tiene mucho misterio y el científico es un experto en la creación de clones, por lo que incluso Delta podría estar relacionado a ella."

Oficialmente, el capítulo 58 de Boruto Naruto Next Generations está programado para lanzarse el 20 de mayo. Como hemos informado en otros artículos, el manga sigue un calendario mensual.

El manga de Boruto: Naruto Next Generations está disponible oficialmente en VIZ Media y Manga plus de Shueisha. ¿Qué opinas sobre Code y sus planes para Eida? ¡Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios!

