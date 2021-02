Boruto: Capítulo 55 SPOILERS ¿Naruto realmente está vivo o muerto?

El capítulo 55 de Boruto: Naruto Next Generations dirá si Naruto sobrevivió al Modo Baryon durante su combate contra Isshiki. La fecha de lanzamiento del capítulo es el 19 de febrero de 2021. Los spoilers, escaneos en bruto y filtraciones se publicarán 2 días antes del lanzamiento oficial.

Parece ser que cada uno de los temas del manga está terminando en un suspenso, lo que hace que la siguiente parte valga la pena la espera. La Verdad Noticias te informará cualquier actualización de la serie Boruto y te recuerda que el anime está iniciando el Arco Vessel.

Puedes leer el capítulo 55 de Boruto: Naruto Next Generations de forma gratuita (por tiempo limitado) en MANGA Plus de Viz Media. Aquí encontrarás los últimos tres capítulos de manga para lectura gratuita. Estos se actualizan con cada nuevo lanzamiento.

Desde que Masashi Kishimoto asumió el control del arreglo del manga, las cosas han cambiado por completo para los grandes. La historia del manga ha dado un giro intrigante, y muy pronto se saltará un período de tiempo.

Boruto: Capítulo 55 ¡Spoilers!

El título del capítulo 55 aún no se ha publicado, pero el texto de vista previa en V-Jump dice: ¿Qué vieron Boruto y Kawaki después de su feroz batalla con Isshiki? ¡Una súper estrella ninja japonesa con Karma - Uzumaki Boruto! A merced del Karma, el destino de Boruto y Kawaki entra en un nuevo capítulo. ¿Qué les espera cuando regresen a su aldea?

Dudas relacionadas con la serie Boruto

¿Naruto o Sasuke van a morir? ¿Naruto seguirá vivo en 2021? Hay muy pocas posibilidades de que ambos mueran, ya que el manga ha sido devuelto al escritor original, Masashi Kishimoto. Recordemos que Naruto perdió el conocimiento en el capítulo 54 y se desconoce su estado actual. Los fans creen que definitivamente no está muerto.

¿Es el ojo de Boruto Jougan realmente fuerte? Sí, el ojo de Boruto Jougan es realmente fuerte con habilidades de espacio-tiempo y otras habilidades conocidas que pueden ver y sentir chakra y puntos débiles, es un ojo viejo de Otsutsukis según Urashiki, y tiene alguna conexión con Toneri.

A continuación te compartimos algunas especulaciones y preguntas que merecen respuesta en el manga de Boruto: Naruto Next Generations. Los principales temas abordan la vida de Naruto, luego el ojo Rinnengan de Sasuke Uchiha y la ausencia de ciertos personajes.

¿Cómo volverán a casa? El Rinnegan de Sasuke está herido, Boruto está sin Chakra y Kawaki no tiene Karma.

¿Naruto o Sasuke morirán en los próximos capítulos?

¿Se puede curar al Rinnegan de Sasuke? ¿Naruto se despertará?

¿Qué pasará con el miembro de Kara llamado 'Code' y Ten-Tails en la otra dimensión?

¿Isshiki regresará de alguna manera?

¿Isshiki le dio Karma a Kawaki en ese espacio del alma al igual que Momoshiki?

¿Momoshiki le dará Karma a Kawaki por algún medio?

¿Sasuke podrá usar Jutsus basados en Rinnegan o recuperar su Rinnegan?

Nuevas revelaciones sobre los poderes del Karma, Diez Colas, Otsutsukis y sus vasijas.

Información sobre el ojo puro de Boruto, los poderes de Karma, qué es exactamente y sus orígenes.

¿Kawaki podrá usar algún poder de karma adicional que el Ninjutsu?

¿Alguien podrá realizar Ninjutsu de espacio-tiempo para llevarlos de regreso a casa o tal vez refuerzos?

