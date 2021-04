Boruto: Así fue la reunión de Cinco Kages más grande hasta el momento

Boruto: Naruto Next Generations no solo nos ha presentado a una tonelada de nuevos ninjas dentro de la próxima generación de Hidden Leaf Village, sino que ha envejecido a algunos de nuestros favoritos de la serie original de Naruto y Naruto Shippuden respectivamente.

Naruto Uzumaki tomó la iniciativa como el Séptimo Hokage y con el último episodio del anime, él reunió a los Kage para decidir qué se debe hacer con Kawaki. El niño es el recipiente de la Organización Kara que ha causado sensación en el anime desde que se encontró por primera vez con los miembros del Equipo 7.

¿Qué es una Cumbre de Kage en Naruto?

Una "Cumbre de Kage" o reunión de los Cinco Kages, para aquellos que no estén familiarizados, reúne a los mejores ninjas del mundo Ninja, que incluyen a personajes como Hokage, Kazekage, Mizukage, Raikage y Tsuchikage respectivamente, que representan a las cinco grandes aldeas shinobi.

Foto: Boruto - Episodio 193 (Studio Pierrot)

El Séptimo Hokage reúne a los ninja no solo para mantenerlos informados de la batalla contra Kara y la reciente adquisición de Kawaki por parte de Konoha, sino también para orientarlos sobre lo que deben hacer para avanzar cuando se trata de este extraño joven ninja cuyo poder parece superar a todos.

Gracias a los antecedentes de Naruto con el zorro de nueve colas, decide darle a Kawaki un lugar dentro de Hidden Leaf Village, que tanto Gaara como el otro Kage están de acuerdo en que es lo mejor considerando todas las cosas.

Con la historia de Gaara y Naruto como rechazados dentro de su propia aldea, saben lo peligroso que puede ser tratar a las personas de manera incorrecta y esperan no cometer ese error con Kawaki en Boruto: Naruto Next Generations.

Irónicamente, Kage Summit también nos mostró una vez más cómo Naruto usa sus habilidades ninja como el Séptimo Hokage, creando una serie de Clones de Sombras para ayudarlo a realizar las tareas diarias.

Mientras se reúne con los Kages, también está pasando por alto la recuperación de Kawaki, y más tarde, en el episodio 193, se le muestra dirigiéndose a Boruto en una conversación uno a uno que también resulta ser un clon.

No hace falta decir que este hábito no es ideal para mantener relaciones con seres queridos o compañeros de armas, pero ayuda a Naruto a estar "en todas partes a la vez". La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Boruto: Naruto Next Generations en Crunchyroll.

